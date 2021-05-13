У Рівному провели складну операцію з пересадки серця: "Молимося і вболіваємо, щоб прижилося" (фото)

У четвер, 13 травня, рано вранці у рівненській Центральній міській лікарні успішно завершили операцію з пересадки серця.

Про це повідомляє в четвер вранці міський голова Рівного Олександр Третяк на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Трансплантація пройшла успішно. Бригада лікарів котра проводила цей надскладний хірургічний процес складалась із сімох спеціалістів, четверо з яких представляють нашу міську лікарню, троє інститут Шалімова з Києва", - написав рівненський міський голова.

За його словами, реципієнт, чоловік у віці 49 років, житель Рівненської області.

"Молимось і вболіваємо щоб нове серце прижилося і успішно працювало в грудях цього чоловіка", - написав Третяк, пообіцявши більше подробиць надати пізніше.

Як повідомлялося, в середині квітня в Росії чоловікові видалили пухлину вагою близько 50 кг.