Неймовірно: від коронавірусу прищепили ціле місто, результат здивував навіть медиків

У Бразилії провели унікальний експеримент і прищепили від коронавірусу ціле місто, щоб зрозуміти, як вакцинація впливає на пандемію.

Результати виявилися неймовірними, пише ВВС.

Повідомляється, що експеримент запустили в муніципалітеті Серрана, штаті Сан-Паулу, де за три місяці прищепили вакциною CoronaVac майже все доросле населення - близько 45 000 чоловік.

Після цього коронавірус в містечку різко зменшив оберти. За словами медиків організації Butantan, їх експеримент допоміг захистити навіть тих, хто не отримав щеплення, так як "скоротилася циркуляція вірусу в повітрі".

Медики хваляться: за підсумками вакцинації було щеплено 95% жителів Серрани, на стільки ж відсотків знизилася смертність, а на 86 - рівень госпіталізації.

Крім того, на 80% знизилася кількість хворих з вираженими симптомами.

Медики кажуть, що результат вони побачили вже тоді, коли щеплення зробили 75% жителів Серрани, а при 95% місто практично забуло, що таке COVID-19.

Нагадаємо, в британській розвідці переконані, що коронавірус вивели в лабораторії.