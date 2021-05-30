В британской разведке уверены, что коронавирус вывели в лаборатории

В британскую разведку попало достаточно данных, которые доказывают начало пандемии с утечки коронавируса с исследовательской лаборатории в Китае.

Об этом 30 мая сообщили The Sunday Times.

Так, западный спецслужбы весьма заинтересованы Уханьским институтом вирусологии, поскольку появилась новая информация о трею исследователях, которые работали там и заболели вирусом в тяжелой форме еще в ноябре 2019 года.

Также разведка США обратила внимание на китайских ученых, которые работали в лаборатории по изучению коронавирусов и других патогенов.

Сообщается, что в ноябре 2019 года они обратились к врачам с симптомами, которые были похожи как на COVID-19, так и на ОРВИ.

В данный момент разведка Великобритании занимается расследованием возможной утечки коронавируса из этой лаборатории, которая по заверению Пекина не является источником COVID-19.

При этом отмечается, что ученых из Китая вероятно заставили молчать о случившемся, когда они хотели обратить внимание общественности на возможную утечку вируса из лаборатории.

Напомним, что 29 мая во Вьетнаме была обнаружена новая мутация индийского и британского штаммов коронавируса, которая может быстро распространиться по воздуху.