"Мішень" в коронавірусі: вчені розповіли, що допоможе створити вакцину нового покоління

Експерти, які працюють над колективним імунітетом до коронавірусу, здійснили прорив у вивченні ковіда на клітинному рівні.

Про це повідомляється на сайті Інституту Броуда при Массачусетському технологічному інституті США.

За інформацією вчених, вони знайшли способи, завдяки яким вакцини наступних поколінь зможуть стимулювати важливі Т-клітини для боротьби з коронавірусом.

У статті йдеться про те, що вчені проаналізували раніше втрачені частини геному вірусу і виявили дивно велику частку ключових фрагментів вірусних білків, або пептидів, які запускали сильніші Т-клітинні реакції, ніж інші відомі пептиди.

Експерти пояснюють: коли організм стикається з вірусом, він викликає два типи імунної відповіді. При В-клітинному імунітеті клітини виробляють антитіла для нейтралізації вірусу. А ось при Т-клітинному імунітеті інфіковані клітини подрібнюють вірусні білки. Такий імунітет реагує на більш стабільні вірусні білки, ніж білок шипів коронавірусу, на який спрямовані індуковані вакциною антитіла. За допомогою методу мас-спектрометрії вчені вивчили пептиди, представлені зараженими SARS-CoV-2 клітинами, і виявили ряд пептидів, які провокували більш сильну імунну відповідь.

"Результати показують, що пептид може бути ідеальною мішенню для вакцин наступного покоління", - говорять вчені, які вже передали нову інформацію розробникам вакцин проти ковіда.

Нагадаємо, в Бразилії провели унікальний експеримент і прищепили від коронавірусу ціле місто, щоб зрозуміти, як вакцинація впливає на пандемію.