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Інфекціоніст пояснив, чому люди хворіють коронавірусом через лічені дні після вакцинації

Інфекціоніст пояснив, чому люди хворіють коронавірусом через лічені дні після вакцинації
23:30 Пт, 18 Червень 2021 Телеграф

Лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський відповів на питання про те, чому люди хворіють коронавірусом через кілька днів після вакцинації.

Про це пишуть "Факти".

Експерт каже про те, що справа зовсім не в неефективності вакцини. Мовляв, в деяких випадках щеплення просто не встигало спрацювати.

"Потрібно два-три тижні, щоб сформувалися повноцінні імунні клітини. А щеплена людина тут же пішла на роботу і потрапила в контакт із зараженими. Природно, вона може захворіти, адже імунна система в цей час ще не готова до зустрічі з вірусом. Є думка, що перший час вона стає вразливою, ослабленою. Щеплена людина повинна мінімум тиждень побути в умовній ізоляції, щоб не заразитися", - вважає Дубровський.

Інфекціоніст також вважає, що весняний спалах, на жаль, був важче попереднього, особливо для людей з груп ризику.

Нагадаємо, експерти ВООЗ повідомляють про нову, не до кінця вивчену мутацію COVID-19 під назвою Лямбда, яка активно поширюється в світі.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Вакцинация, Коронавірус, Євген Дубровський, Експертна думка.
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