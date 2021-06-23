Скачать
Середа, 23.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Ленінським шляхом йдуть: українцям пояснили причину нових провокацій на Донбасі
Ленінським шляхом йдуть: українцям пояснили причину нових провокацій на Донбасі
Меркель запросила Зеленського приїхати в Берлін найближчим часом: що про це відомо
Меркель запросила Зеленського приїхати в Берлін найближчим часом: що про це відомо
Бойовики різко посилили провокації на Донбасі: в хід йдуть гранатомети, міни і безпілотники
Бойовики різко посилили провокації на Донбасі: в хід йдуть гранатомети, міни і безпілотники
Що робити, якщо не виходить зробити другий укол вакцини вчасно: українцям дали відповідь
Що робити, якщо не виходить зробити другий укол вакцини вчасно: українцям дали відповідь

Вчені назвали новий симптом коронавірусу, від якого страждають після вакцинації

Вчені назвали новий симптом коронавірусу, від якого страждають після вакцинації
05:35 Сьогодні Телеграф

Вчені за підсумком нових досліджень коронавірусу зробили серйозну заяву. Люди після вакцинації проти COVID-19 можуть не тільки інфікуватися вірусом, а й переносити його з характерними симптомами.

Про це інформує британський сайт Express з посиланням на дані додатку ZOE COVID Symptom Study.

Повідомляється, що вакцина, безперечно, зменшує тяжкість захворювання у людей і знижує ймовірність передачі вірусу. Однак є інформація, що пацієнти, які заразилися після вакцинації COVID-19, повідомляють про конкретний симптом, якого немає у нещеплених. Так, більш часте чхання, ніж зазвичай, може бути ознакою COVID-19, але тільки лише у людей, що пройшли вакцинацію.

Але так як цей симптом характерний і для інших захворювань, важливо стежити за можливим виникненням інших проявів COVID-19:

- Висока температура (лихоманка)

- Озноб або тремтіння

- Постійний кашель

- Втрата або зміна запаху (аносмія)

- Втрата або зміна смаку (дисгевзія)

- Головний біль

- Незвичайна втома (стомлюваність)

- Хворе горло

- Раптова сплутаність свідомості (делірій), особливо у літніх людей

- Висипання

- Зміни в роті 

- Червоні і хворобливі пальці рук або ніг

- Болі в грудях

- М'язові болі

- Хрипкий голос

- Пронос

- Пропуск прийомів їжі

- Болі в області живота

- Нежить

Нагадаємо, в МОЗ України відповіли на одне з наймасовіших питань українців про вакцинацію проти коронавірусу.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 118

Все по темі:

Вакцинация, Дослідження, Коронавірус, Симптоми коронавірусу.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Меркель запросила Зеленського приїхати в Берлін найближчим часом: що про це відомо
02 Наскільки далеко готова зайти Туреччина у своїй підтримці України
03 Кава впливає на печінку: вчені озвучили несподівані висновки
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
День скорботи і пам'яті: як в Україні вшанували жертв війни в 80-ту річницю нападу Німеччини на СРСР
День скорботи і пам'яті: як в Україні вшанували жертв війни в 80-ту річницю нападу Німеччини на СРСР
Туриста вкусила змія в поході по Карпатах: спуститися сам назад він не зміг
Туриста вкусила змія в поході по Карпатах: спуститися сам назад він не зміг
Польща відкриває автомобільні пункти пропуску з Україною: подробиці
Польща відкриває автомобільні пункти пропуску з Україною: подробиці
Українська Мексика: у лісі на Херсонщині розцвіла галявина з кактусами (відео)
Українська Мексика: у лісі на Херсонщині розцвіла галявина з кактусами (відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся