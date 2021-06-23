Вчені назвали новий симптом коронавірусу, від якого страждають після вакцинації

Вчені за підсумком нових досліджень коронавірусу зробили серйозну заяву. Люди після вакцинації проти COVID-19 можуть не тільки інфікуватися вірусом, а й переносити його з характерними симптомами.
Про це інформує британський сайт Express з посиланням на дані додатку ZOE COVID Symptom Study.
Повідомляється, що вакцина, безперечно, зменшує тяжкість захворювання у людей і знижує ймовірність передачі вірусу. Однак є інформація, що пацієнти, які заразилися після вакцинації COVID-19, повідомляють про конкретний симптом, якого немає у нещеплених. Так, більш часте чхання, ніж зазвичай, може бути ознакою COVID-19, але тільки лише у людей, що пройшли вакцинацію.
Але так як цей симптом характерний і для інших захворювань, важливо стежити за можливим виникненням інших проявів COVID-19:
- Висока температура (лихоманка)
- Озноб або тремтіння
- Постійний кашель
- Втрата або зміна запаху (аносмія)
- Втрата або зміна смаку (дисгевзія)
- Головний біль
- Незвичайна втома (стомлюваність)
- Хворе горло
- Раптова сплутаність свідомості (делірій), особливо у літніх людей
- Висипання
- Зміни в роті
- Червоні і хворобливі пальці рук або ніг
- Болі в грудях
- М'язові болі
- Хрипкий голос
- Пронос
- Пропуск прийомів їжі
- Болі в області живота
- Нежить
Нагадаємо, в МОЗ України відповіли на одне з наймасовіших питань українців про вакцинацію проти коронавірусу.