Вчені назвали новий симптом коронавірусу, від якого страждають після вакцинації

Вчені за підсумком нових досліджень коронавірусу зробили серйозну заяву. Люди після вакцинації проти COVID-19 можуть не тільки інфікуватися вірусом, а й переносити його з характерними симптомами.

Про це інформує британський сайт Express з посиланням на дані додатку ZOE COVID Symptom Study.

Повідомляється, що вакцина, безперечно, зменшує тяжкість захворювання у людей і знижує ймовірність передачі вірусу. Однак є інформація, що пацієнти, які заразилися після вакцинації COVID-19, повідомляють про конкретний симптом, якого немає у нещеплених. Так, більш часте чхання, ніж зазвичай, може бути ознакою COVID-19, але тільки лише у людей, що пройшли вакцинацію.

Але так як цей симптом характерний і для інших захворювань, важливо стежити за можливим виникненням інших проявів COVID-19:

- Висока температура (лихоманка)

- Озноб або тремтіння

- Постійний кашель

- Втрата або зміна запаху (аносмія)

- Втрата або зміна смаку (дисгевзія)

- Головний біль

- Незвичайна втома (стомлюваність)

- Хворе горло

- Раптова сплутаність свідомості (делірій), особливо у літніх людей

- Висипання

- Зміни в роті

- Червоні і хворобливі пальці рук або ніг

- Болі в грудях

- М'язові болі

- Хрипкий голос

- Пронос

- Пропуск прийомів їжі

- Болі в області живота

- Нежить

Нагадаємо, в МОЗ України відповіли на одне з наймасовіших питань українців про вакцинацію проти коронавірусу.