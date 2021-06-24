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Четвер, 24.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Кому не потрібні щеплення від Covid-19: вчені оприлюднили цікаві результати нового дослідження

Кому не потрібні щеплення від Covid-19: вчені оприлюднили цікаві результати нового дослідження
Оновлено 23:04 Сьогодні Телеграф

Нове дослідження клініки Клівленда в Огайо показало, що люди, які вже перехворіли на COVID-19, можуть не отримати ніякої користі від вакцинації.

На сайті "Healthline" опублікована стаття, яка пояснює результати нового дослідження COVID-19. «Телеграф» знайомить вас з її перекладом.

В результаті дослідження були отримані наступні дані. Серед великої кількості медичних працівників не заразилися SARS-CoV-2 ті, хто раніше вже заражався вірусом і не був вакцинований, або ж раніше заражався вірусом і був вакцинований, або ж ніколи не заражався вірусом і був вакцинований.

Однак спостерігалося стійке зростання випадків захворювання серед нещеплених людей, які раніше не заразилися SARS-CoV-2.

За словами дослідників, отримані дані свідчать про те, що природна інфекція забезпечує імунітет, аналогічний вакцинації. Таким чином, люди, які не хворіли на COVID-19, повинні бути пріоритетними для вакцинації.

Інфекція може означати захист

У дослідження було включено 52 238 осіб. З 2579 чоловік, раніше хворіли COVID-19, 1359 були вакциновані.

Інші 49 659 осіб раніше не хворіли COVID-19, і 22 777 з них були вакциновані.

Ці люди відстежувалися з грудня 2020 року по травень 2021 року, протягом якого жодна з 2579 осіб, які вже перехворіли на COVID-19 (включаючи 1359 осіб, які залишилися невакцинованими), не заразився вірусом.

Згідно з висновками, вакцинація значно знижує ризик зараження SARS-CoV-2 серед людей, які ще не хворіли COVID-19, але не обов'язково серед людей, які вже перехворіли їм.

Виявилося, що ці люди мали такий самий імунітет, що і повністю вакциновані.

З огляду на обмежену доступність вакцин в деяких країнах, отримані дані зміцнюють віру в те, що вакцини слід віддавати перш за все тим, хто раніше не хворів COVID-19.

«Швидше за все, я залишу ці дози для невакцинованих, тих, хто не був раніше інфікований», - говорить доктор Моніка Ганді, фахівець з інфекційних захворювань з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, повідомив Healthline.

Що ми знаємо про імунітет

Попередні дані припускають, що імунітет від природної інфекції є довготривалим, триває до 8 місяців і, ймовірно, довше.

Фактичні дані також незмінно вказують на низькі показники повторного зараження серед людей, які раніше хворіли на COVID-19.

Наша імунна система стійка і включає в себе різні компоненти, які працюють разом, щоб запобігти хворобі.

Кому слід зробити щеплення?

Вчені все ще вивчають, чи є користь від вакцинації людей, які вже перенесли інфекцію. Вони також вивчають, як природний імунітет порівнюється з імунітетом від вакцинації.

Одне дослідження показало, що раніше хворі люди, які взяли одну дозу вакцини, мали більш сильну відповідь антитіл в порівнянні з людьми, які не були інфіковані, але отримали обидві дози вакцини.

В іншому звіті зроблено висновок про те, що одна доза у раніше хворих людей викликала імунну відповідь, аналогічну тій, яка була у людей, які раніше не були інфіковані, але отримали обидві дози.

Гарна новина полягає в тому, що не було повідомлень про небезпеки або ризики для людей, які заразилися COVID-19 і потім додатково пройшли вакцинацію.

Раніше "Телеграф" писав, що Дельта-штам коронавіруса косить молодь: хто в зоні ризику

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Дмитро Симоненко
Автор: Дмитро Симоненко
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Щеплення, вакцінація. коронавірус.
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