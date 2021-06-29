"Новий спалах неминучий": лікар відповів, коли Україну охопить четверта хвиля коронавірусу

Коронавірус, який на час послабив оберти в Україні, повернеться з новою силою.

Про це заявив лікар-анестезіолог, відповідальний за клінічні дослідження препаратів від COVID-19 в одній з ізраїльських компаній, Борис Бриль, пише OBOZREVATEL.

За його словами, новий спалах в Україні буде через штам Дельта, який куди більш заразний і небезпечний, ніж інші мутації.

"Новий спалах коронавірусу в Україні восени практично неминучий, - говорить Бриль. - Цей варіант коронавіруса більш заразний. Він становить небезпеку для нещеплених в найбільшій мірі. Для тих, хто перехворів чи щеплений одиничної дозою, звичайно, ризики нижче, ніж у невакцинованих. Ті, хто зробили щеплення другою дозою, теж можуть відчути його на собі, але значно меншою мірою, ніж попередні групи. Певною мірою він "обходить" і вакцини, але такі випадки рідкісні".

Найімовірніше, четверта хвиля пандемії захлесне Україну вже восени.

Нагадаємо, російські туристи їздять за кордон, незважаючи на позитивні тести на коронавірус.