Нові штами - з новими симптомами: вчені назвали найбільш ранні ознаки зараження коронавірусом

З появою нових штамів коронавірусу в світі у інфікованих людей змінилися перші симптоми, які сигналізують про попадання ковіду в організм.

Про це заявили вчені з Університетського коледжу Лондона, які оприлюднили симптоми коронавірусної інфекції на ранній стадії зараження серед різних вікових груп, пише журнал The BMJ.

Так, у дітей і молодих людей у віці 5-17 років головна ознака коронавірусу на початковій стадії - це головний біль. У молодих людей 18 років часто відсутній апетит. А в зрілому віці (18-54 роки) найчастіше скаржаться на біль в м'язах.

Головний симптом для коронавірусних хворих різного віку на ранній стадії - це озноб. А серед найбільш частих проявів хвороби нових штамів, крім уже перерахованих, як і раніше, кашель і стомлюваність. У деяких людей також, як і в 2020-му, спостерігається втрата смаку і запаху.

Нагадаємо, коронавірус, який на час послабив оберти в Україні, повернеться з новою силою. Про це заявив лікар-анестезіолог, відповідальний за клінічні дослідження препаратів від COVID-19 в одній з ізраїльських компаній, Борис Бриль.