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"Новая вспышка неизбежна": врач ответил, когда Украину охватит четвертая волна коронавируса

"Новая вспышка неизбежна": врач ответил, когда Украину охватит четвертая волна коронавируса
Обновлено 10:05 Сегодня Телеграф

Коронавирус, который на время ослабил обороты в Украине, вернется с новой силой. 

Об этом заявил врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 и постковидных поражений в одной из израильских компаний, Борис Бриль, пишет OBOZREVATEL.

По его словам, новая вспышка в Украине будет в результате распространившегося штамма Дельта, который куда более заразен и опасен, нежели другие мутации.

"Новая вспышка коронавируса в Украине осенью практически неизбежна, - говорит Бриль. -  Этот вариант коронавируса более заразен. Он представляет опасность для непривитых в самой большой степени. Для переболевших и тех, кто привит единичной дозой, конечно, риски ниже, чем у невакцинированных. Те, кто привились второй дозой, тоже могут ощутить его на себе, но гораздо в меньшей степени, чем предыдущие группы. В определенной степени он "обходит" и вакцины, но такие случаи редки".

Вероятнее всего, четвертая волна пандемии захлестнет Украину уже осенью.

Напомним, российские туристы ездят за границу, невзирая на положительные тесты на коронавирус.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Вакцинация, Коронавирус, Борис Бриль, Штамм Дельта, Волна коронавируса в Украине.
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