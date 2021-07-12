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Страждають молоді чоловіки: вчені рапортують про нову побочку після вакцин Pfizer і Moderna

Страждають молоді чоловіки: вчені рапортують про нову побочку після вакцин Pfizer і Moderna
Оновлено 13:03 Пн, 12 Липень 2021 Телеграф

В Європейському агентстві з лікарських засобів рапортують про новий побічний ефект після вакцинації американськими іРНК-вакцинами Pfizer / BioNTech і Moderna.

Так, згідно з результатами нових досліджень, після щеплень в окремих випадках спостерігалися порушення роботи серця, особливо у молодих чоловіків.

Вчені кажуть, що у деяких вакцинованих розвинувся міокардит - запалення серцевого м'яза. В іншої групи чоловіків діагностували перикардит - запальне ураження серозної оболонки серця.

Вчені говорять, що дані ускладнення зазвичай з'являються через два тижні після другого щеплення.

Втім, за інформацією агентства, дані побічні ефекти - швидше виняток, ніж закономірність: хвороби розвинулися у 283 чоловіків з 177 мільйонів вакцинованих людей. Крім того, після лікування і відпочинку всі вони одужали.

Нагадаємо, головний інфекціоніст США розповів всю правду про вакцинацію і відповів на питання, чи потрібне третє щеплення від коронавірусу через поширення більш заразного і важкого штаму "Дельта".

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Вакцинация, Щеплення, Коронавірус, Побічні ефекти.
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