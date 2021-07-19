Одужань і госпіталізованих більше, ніж нових хворих - свіжі дані про коронавірус в Україні

За минулу добу 18 липня в Україні виявили 182 нових випадки зараження коронавірусною хворобою.

Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я.

Статистика за добу неділі:

госпіталізовані - 307 осіб

летальних випадків - 5

одужали - 187

Зроблено тестувань за добу - 16970, серед них методом ПЛР - 9587.

Найбільшу кількість випадків інфікування COVID-19 зафіксували в місті Київ. У столиці захворіли 82 людини. Також лідерство в антирейтингу захворюваності в Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях.

Найменша кількість заражень в Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Там не виявили жодного випадку COVID-19 за неділю 18 липня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Київ більше не лідер за кількістю нових випадків зараження коронавірусом.