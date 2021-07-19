Як правильно вибрати кавун (інфографіка)

Багато українців не уявляють своє літо без кавуна. Дійсно, цей солодкий плід дуже корисний. Він містить вітаміни С, А, В1, В5 і В6, калій і магній. При цьому кавун досить низькокалорійний - близько 30 ккал в 100 грамах м'якоті.

Для того, щоб кавун приніс максимальну користь він повинен бути якісним і стиглим.

"Телеграф" зібрав прості правила вибору кавуна.

Перше правило знайоме багатьом - по кавуну потрібно постукати. Хороший і стиглий кавун видасть глухий звук.

Далі потрібно перевірити чи тріщить він при стисканні. При цьому зверніть увагу - тріщин на кавуні бути не повинно.

На що ще варто звернути увагу? Зовнішній вигляд кавуна. Стиглий кавун він блискучий, без нальоту. Збоку має бути жовта земляна пляма, яка утворюється в процесі дозрівання. Його смужки повинні бути чіткими, а плодоніжка - сухою.

Хороший кавун великого розміру не повинен бути занадто важким.

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