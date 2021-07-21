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Боротьба за ЗСЖ - Раді запропонували прибрати алкоголь і сигарети з супермаркетів

Боротьба за ЗСЖ - Раді запропонували прибрати алкоголь і сигарети з супермаркетів
Оновлено 12:23 Сьогодні Телеграф Ілюстрація

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, який обмежує продаж алкоголю і різних пристосувань для паління в супермаркетах і магазинах.

Законопроєкт опублікували на порталі ВР.

Його автор - Георгій Мазурашу від партії "Слуга народу". Головна мета законопроєкту - поліпшити здоров'я нації.

Згідно з проєктом, продавати алкогольні напої та тютюнові вироби, електронні сигарети та системи нагрівання тютюну (стіки) буде заборонено в магазинах і супермаркетах, де продаються харчові продукти, дитячі та спортивні товари.

Винести торгівлю підакцизною продукцією пропонується в спеціалізовані магазини, де будуть тільки такі найменування.

В плюс свого законопроєкту автор зазначив, що потенційно дохід держбюджету збільшиться від штрафів. Їх суму Мазурашу також пропонує визначити в 10 прожиткових мінімумів.

Раніше "Телеграф" публікував, що суддя шоу "МастерШеф" розповів про звички, які допомогли йому схуднути.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по темі:

Алкоголь, Супермаркет, Верховна Рада, Законопроєкт, Тютюнові вироби, обмеження родажу.
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