Боротьба за ЗСЖ - Раді запропонували прибрати алкоголь і сигарети з супермаркетів

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, який обмежує продаж алкоголю і різних пристосувань для паління в супермаркетах і магазинах.

Законопроєкт опублікували на порталі ВР.

Його автор - Георгій Мазурашу від партії "Слуга народу". Головна мета законопроєкту - поліпшити здоров'я нації.

Згідно з проєктом, продавати алкогольні напої та тютюнові вироби, електронні сигарети та системи нагрівання тютюну (стіки) буде заборонено в магазинах і супермаркетах, де продаються харчові продукти, дитячі та спортивні товари.

Винести торгівлю підакцизною продукцією пропонується в спеціалізовані магазини, де будуть тільки такі найменування.

В плюс свого законопроєкту автор зазначив, що потенційно дохід держбюджету збільшиться від штрафів. Їх суму Мазурашу також пропонує визначити в 10 прожиткових мінімумів.

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