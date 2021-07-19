"Здоровье превыше всего": судья шоу "Мастер Шеф" рассказал о привычках, которые помогли ему похудеть

Известный украинский повар, судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский, который ранее рассказал, как приготовить паштет из куриной печени с овощами, решил поделиться со своими подписчиками в соцсетях не только рецептами вкусных блюд, но и рецептом "похудения".

На своей странице в Инстаграм Владимир написал о привычках, которые помогли избавиться ему от лишних килограммов.

Ярославский отмечает, что временная мотивация не работает. Не получится лишь на время изменить питание и привычки, нужно изменить и выработать новые алгоритмы питания и вообще жизни.

Полезные привычки по примеру Владимира Ярославского:

Избегать сахара. Его норма для здорового человека - 25-30 г / день.

Не смотреть на десерты "без сахара". Сиропы агавы и топинамбура такие же калорийны, сухофрукты тоже.

Обезжиренные продукты - не всегда хорошо. Жир нужен организму - для кожи, волос, производства гормонов.

Уменьшение количества жареного.

Отказ от алкоголя.

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Ранее, кулинар рассказывал еще о нескольких привычках, которые также помогут в похудении:

Контроль за количеством выпитой воды, плюс стакан теплой воды утром.

Убрать все перекусы. Никаких горстей орехов, сухофруктов, батончиков, печенья.

Больше двигаться. Активность и физический труд улучшают самочувствие, производятся правильные гормоны и приводят тело в тонус.

Занятия спортом. Подходят любые занятия: растяжка, плавание, зал.

Пересмотр основного питания.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Владимир Ярославский рассказал, как приготовить блинчики из кукурузы.