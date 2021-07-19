"Здоровье превыше всего": судья шоу "Мастер Шеф" рассказал о привычках, которые помогли ему похудеть

Известный украинский повар, судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский, который ранее рассказал, как приготовить паштет из куриной печени с овощами, решил поделиться со своими подписчиками в соцсетях не только рецептами вкусных блюд, но и рецептом "похудения".
На своей странице в Инстаграм Владимир написал о привычках, которые помогли избавиться ему от лишних килограммов.
Ярославский отмечает, что временная мотивация не работает. Не получится лишь на время изменить питание и привычки, нужно изменить и выработать новые алгоритмы питания и вообще жизни.
Полезные привычки по примеру Владимира Ярославского:
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Ранее, кулинар рассказывал еще о нескольких привычках, которые также помогут в похудении:
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Ранее, "Телеграф" писал, что Владимир Ярославский рассказал, как приготовить блинчики из кукурузы.