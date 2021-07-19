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"Здоровье превыше всего": судья шоу "Мастер Шеф" рассказал о привычках, которые помогли ему похудеть

"Здоровье превыше всего": судья шоу "Мастер Шеф" рассказал о привычках, которые помогли ему похудеть
Обновлено 15:55 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известный украинский повар, судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский, который ранее рассказал, как приготовить паштет из куриной печени с овощами,  решил поделиться со своими подписчиками в соцсетях не только рецептами вкусных блюд, но и рецептом "похудения". 

На своей странице в Инстаграм Владимир написал о привычках, которые помогли избавиться ему от лишних килограммов. 

Ярославский отмечает, что временная мотивация не работает. Не получится лишь на время изменить питание и привычки, нужно изменить и выработать новые алгоритмы питания и вообще жизни.

Полезные привычки по примеру Владимира Ярославского:

  • Избегать сахара. Его норма для здорового человека - 25-30 г / день. 
  • Не смотреть на десерты "без сахара". Сиропы агавы и топинамбура такие же калорийны, сухофрукты тоже.
  • Обезжиренные продукты - не всегда хорошо. Жир нужен организму - для кожи, волос, производства гормонов. 
  • Уменьшение количества жареного.
  • Отказ от алкоголя.
 
 
 
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Публикация от Володимир Ярославський (@yaroslavskyi_vova)

Ранее, кулинар рассказывал еще о нескольких привычках, которые также помогут в похудении:

  • Контроль за количеством выпитой воды, плюс стакан теплой воды утром. 
  • Убрать все перекусы. Никаких горстей орехов, сухофруктов, батончиков, печенья.
  • Больше двигаться. Активность и физический труд улучшают самочувствие, производятся правильные гормоны и приводят тело в тонус.
  • Занятия спортом. Подходят любые занятия: растяжка, плавание, зал. 
  • Пересмотр основного питания. 
 
 
 
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Публикация от Володимир Ярославський (@yaroslavskyi_vova)

Ранее, "Телеграф" писал, что Владимир Ярославский рассказал, как приготовить блинчики из кукурузы.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 302

Все по теме:

Похудение, Повар, Кулинар, Владимир Ярославский, Мастер-шеф.
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