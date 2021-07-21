Мала бути "зброєю" проти нових штамів: у антиковідної вакцини знайшли серйозну побочку

У Бельгії зупинили випробування французької вакцини другого покоління CoVepiT проти коронавірусу через виникнення небажаних побічних ефектів першого та другого ступеня.

Про це повідомила компанія-розробник OSE Immunotherapeutics.

Дослідники вирішили призупинити першу фазу через непередбачені обставини. Зокрема, у людей, які тестували препарат, виявили стійкі вузлики навколо точок ін'єкцій. Творці вакцини кажуть, що ці вузлики - під шкірою, не болять і не заважають в повсякденному житті, однак ризикувати здоров'ям людей вони не стануть і продовжать допрацьовувати свій продукт.

Відзначимо, що французький CoVepiT "заточений" під вироблення відповіді на ділянки 11 білків вірусу, у яких невисока вірогідність змінитися від мутацій. Творці переконані, що саме цей препарат допоможе в боротьбі з "Дельтою" і новими штамами коронавірусу.

Нагадаємо, глава українського Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, скільки українців хворіють на коронавірус після повного курсу вакцинації від даної хвороби.