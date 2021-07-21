Скачать
Середа, 21.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
В Україні ажіотаж навколо звільнення військових льотчиків: що говорять в командуванні
В Україні ажіотаж навколо звільнення військових льотчиків: що говорять в командуванні
Вашингтон просить Київ не критикувати угоду по "Північному потоку-2": що обіцяють в обмін
Вашингтон просить Київ не критикувати угоду по "Північному потоку-2": що обіцяють в обмін
Через негоду частина поїздів прямують із значним запізненням (список)
Через негоду частина поїздів прямують із значним запізненням (список)
В'язницю під Києвом виставили на продаж за сотні мільйонів гривень: як вона виглядає (фото)
В'язницю під Києвом виставили на продаж за сотні мільйонів гривень: як вона виглядає (фото)

Як вибрати соковиту диню (інфографіка)

Як вибрати соковиту диню (інфографіка)
Оновлено 15:04 Сьогодні Телеграф

Диня - соковитий і корисний плід який з'являється на прилавках магазинів в липні-серпні. Солодка диня не просто ласощі, вона здатна забезпечити організм корисними вітамінами та антиоксидантами.

Так, в 150 грамах дині міститься практично добова норма вітамінів А і С. Також в ній є вітаміни В3, В6, В9 і К, кальцій і залізо. У цій баштанної культури містяться такі корисні антиоксиданти як бета-каротин, зеаксантин і холін. Диня приносити користь зору, допомагає від закрепів і в профілактиці серцево-судинних захворювань, а також її відносять до афродизіаків.

Щоб правильно вибрати диню потрібно дотримуватися простих правил:

 обрати диню

Диня повинна бути з чистою шкіркою без вм'ятин і плям, кулястої або злегка витягнутої форми й з сухим хвостиком. При постукуванні стигла диня видає глухий звук, а пахне вона ваніллю або медом, без домішки аромату зелені.

Раніше "Телеграф" розповів як правильно вибрати стиглий кавун.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Перегляди: 49

Все по темі:

Афродизиак, Витамині, диня, стигла диня.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Дельта" - не найстрашніший: ВООЗ розсекретила можливий сценарій пандемії коронавірусу в світі
02 Кава корисна для здоров'я? Кардіологи з США здивували результатами дослідження
03 "Постраждалих та загрози немає": аварія на заводі "РівнеАзот" ліквідована, а викид хімікатів безпечний, запевняють в МВС
04 Віктор Чумак вимагав призначити йому пенсію 135 тис грн, оскільки "16 днів служив в армії"
05 Аварія на хімпідприємстві в Рівному: на місто насувається помаранчеве хмара викидів (відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Топ-тема дня: україномовні &quot;Свати&quot; розлютили російських пропагандистів
Топ-тема дня: україномовні "Свати" розлютили російських пропагандистів
&quot;Дельта&quot; - не найстрашніший: ВООЗ розсекретила можливий сценарій пандемії коронавірусу в світі
"Дельта" - не найстрашніший: ВООЗ розсекретила можливий сценарій пандемії коронавірусу в світі
На тлі &quot;Дельти&quot; і цвілі в Індії спалахнув новий смертоносний вірус: подробиці
На тлі "Дельти" і цвілі в Індії спалахнув новий смертоносний вірус: подробиці
&quot;Казанський стрілок&quot; Галявієв, який розстріляв 9 людей, уникне в'язниці: подробиці
"Казанський стрілок" Галявієв, який розстріляв 9 людей, уникне в'язниці: подробиці
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся