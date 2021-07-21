Як вибрати соковиту диню (інфографіка)

Диня - соковитий і корисний плід який з'являється на прилавках магазинів в липні-серпні. Солодка диня не просто ласощі, вона здатна забезпечити організм корисними вітамінами та антиоксидантами.

Так, в 150 грамах дині міститься практично добова норма вітамінів А і С. Також в ній є вітаміни В3, В6, В9 і К, кальцій і залізо. У цій баштанної культури містяться такі корисні антиоксиданти як бета-каротин, зеаксантин і холін. Диня приносити користь зору, допомагає від закрепів і в профілактиці серцево-судинних захворювань, а також її відносять до афродизіаків.

Щоб правильно вибрати диню потрібно дотримуватися простих правил:

Диня повинна бути з чистою шкіркою без вм'ятин і плям, кулястої або злегка витягнутої форми й з сухим хвостиком. При постукуванні стигла диня видає глухий звук, а пахне вона ваніллю або медом, без домішки аромату зелені.

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