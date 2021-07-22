Кількість хворих зростає - статистика коронавірусу в Україні на 22 липня

В Україні за середу 21 липня на коронавірус захворіли 726 осіб. З них 54 дитини та 22 медпрацівники.
Дані на ранок 22 липня повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Також за минулу добу:
Зроблено тестів за добу - 43 267, в тому числі методом ПЛР - 20 724.
Лідерство за кількістю інфікувань тримає столиця України. У Києві коронавірусною інфекцією за 21 липня захворіли 246 осіб. Також багато нових випадків виявлено в Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.
Найменшу кількість заражень зафіксували у Волинській (1) і Кіровоградській (3) областях.
За весь час пандемії в країні:
Раніше "Телеграф" писав, що в Бельгії зупинили випробування французької вакцини другого покоління CoVepiT проти коронавірусу.