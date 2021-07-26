Відновленню не підлягає: у перехворілих коронавірусом людей знайшли нову особливість

У людей, які перенесли коронавірус, погіршується інтелект, який не відновлюється навіть після одужання.

Невтішними даними поділилися вчені з Імперського коледжу Лондона і Кембріджського університету, пише медичний журнал The Lancet.

Повідомляється, що в новому дослідженні взяли участь 81 337 осіб, які перехворіли ковідом в різних формах. Вчені проаналізували їх дані і зіставили з контрольними групами, виходячи з факторів раси, соціального стану, статі, віку, освіти і десятків інших.

Далі люди пройшли відомий Great British Intelligence Test, який перевіряє когнітивні здібності і вважається ще більш точним, ніж тест на IQ.

Виявилося, що люди, які перенесли коронавірус, впоралися в рази гірше. Найбільше труднощів виникло у тих, хто був в реанімації або на ШВЛ: вчені зафіксували зниження здібностей на 0,47 зведеного балу або на 7 балів за IQ-тестом.

У людей, які хворіли ковідом в легкій формі, інтелект впав на 0,23 бала.

Зараз експерти з'ясовують, як саме вірус впливає на когнітивні здібності людини, припускаючи, що це може бути пов'язано з гіпоксією мозку.

Нагадаємо, в ВООЗ не виключають сценарію нового спалаху коронавірусу в Україні, згідно з яким індійський штам "Дельта" може почати активно поширюватися вже в кінці серпня.