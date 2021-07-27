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Ризики вакцинації від COVID-19: стало відомо, після яких щеплень частіше страждають українці і хто схильний до побочки

Ризики вакцинації від COVID-19: стало відомо, після яких щеплень частіше страждають українці і хто схильний до побочки
23:30 Вт, 27 Липень 2021 Телеграф

В експертному центрі МОЗ розповіли про ризики, з якими можуть зіткнутися українці після вакцинації проти коронавірусу.

Згідно зі звітом українських медиків, ризик побічних явищ після антиковідного щеплення на сьогодні є менше 1%. Це порівняно хороший показник на тлі посилених темпів вакцинації, говорять експерти.

У МОЗ рапортують: в Україні за станом на 26 липня ввели майже 4,7 мільйона доз вакцин:

- 499 720 доз Covishield

 - 1 484 196 - CoronaVac

- 1 715 780 - Comirnaty

- 964 083 - AstraZeneca.

Якщо говорити про побочки докладніше, то після AstraZeneca небажані реакції відбувалися найчастіше у пенсіонерів старше 61 року.

Цей же віковий рубіж для побічних ефектів - і у чоловіків, вакцинованих CoronaVac. Хоча серед жінок, які обрали китайську вакцину, частіше страждали після 46 років.

На Covishield скаржилися жінки 31-45 років і чоловіки, старше 46-ти. А ось після Comirnaty / Pfizer побічні ефекти спостерігалися у людей від 46 до 60 років.

У МОЗ кажуть, що найчастіше українці скаржилися на жар, біль і набряк на місці щеплення (61% випадків від загальної кількості побічних реакцій).

12% вакцинованих перенесли неврологічні розлади і скаржилися на головний біль. Інші ж страждали через шлунково-кишковий тракт і пов'язують проблеми саме з вакцинацією.

Нагадаємо, медики розслідують смерть 36-річного чоловіка, який помер після щеплення Johnson & Johnson компанії Janssen.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

МОЗ, Вакцинация, Щеплення, Коронавірус, Побічні ефекти.
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