Ризики вакцинації від COVID-19: стало відомо, після яких щеплень частіше страждають українці і хто схильний до побочки

В експертному центрі МОЗ розповіли про ризики, з якими можуть зіткнутися українці після вакцинації проти коронавірусу.

Згідно зі звітом українських медиків, ризик побічних явищ після антиковідного щеплення на сьогодні є менше 1%. Це порівняно хороший показник на тлі посилених темпів вакцинації, говорять експерти.

У МОЗ рапортують: в Україні за станом на 26 липня ввели майже 4,7 мільйона доз вакцин:

- 499 720 доз Covishield

- 1 484 196 - CoronaVac

- 1 715 780 - Comirnaty

- 964 083 - AstraZeneca.

Якщо говорити про побочки докладніше, то після AstraZeneca небажані реакції відбувалися найчастіше у пенсіонерів старше 61 року.

Цей же віковий рубіж для побічних ефектів - і у чоловіків, вакцинованих CoronaVac. Хоча серед жінок, які обрали китайську вакцину, частіше страждали після 46 років.

На Covishield скаржилися жінки 31-45 років і чоловіки, старше 46-ти. А ось після Comirnaty / Pfizer побічні ефекти спостерігалися у людей від 46 до 60 років.

У МОЗ кажуть, що найчастіше українці скаржилися на жар, біль і набряк на місці щеплення (61% випадків від загальної кількості побічних реакцій).

12% вакцинованих перенесли неврологічні розлади і скаржилися на головний біль. Інші ж страждали через шлунково-кишковий тракт і пов'язують проблеми саме з вакцинацією.

Нагадаємо, медики розслідують смерть 36-річного чоловіка, який помер після щеплення Johnson & Johnson компанії Janssen.