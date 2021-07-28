Вакциновані проти COVID-19 можуть становити небезпеку: хто в зоні ризику

З урахуванням того, що коронавірус індійської мутації Дельта в рази заразніший за інші штами, навіть повністю вакциновані люди можуть становити небезпеку для оточуючих, заражаючи інших. А в основній групі ризику - діти, яких не можна прищеплювати з урахуванням віку, і люди зі слабким імунітетом.

Таку думку озвучила глава Центрів по контролю і запобігання захворюванням США (CDC) Рошель Валенскі, передає NBC News.

Експерт каже, що щеплення - це найефективніший засіб, який захистить людину від тяжкого перебігу ковіду. Втім, від інфікування воно рятуює аж ніяк не завжди, і навіть вакциновані люди, заразившися штамом Дельта, можуть бути дуже заразними.

Щоб уберегти людей з груп ризику і невакциноване населення, медики закликають носити маски незалежно від того, робили ви щеплення чи ні.

Варто відзначити, що в Україні вже зафіксували першу смерть від коронавірусу індійського штаму Дельта, а медики прогнозують різке зростання числа нових хворих після проведення в Києві хресного ходу УПЦ МП, на якому було багато людей з Росії. Саме в сусідній країні зараз сплеск Дельти, і всі підтверджені в Україні випадки даного небезпечного штаму були завезені з РФ.