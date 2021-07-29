Двох доз проти "Дельти" недостатньо? У Pfizer розкрили деталі нового дослідження

Американські вчені заявили про те, що третя вакцина проти коронавірусу від Pfizer/BioNTech може забезпечити максимальний захист проти штаму "Дельта".

За інформацією CNN, доктор Мікаель Долстен, який очолює всесвітні дослідження, розробки і медицину Pfizer, назвав нові дані про третю дозі вакцини - так званий бустер - "обнадійливими".

За його словами, через півроку після повного курсу вакцинації захист проти коронавірусу може почати слабшати. І третя доза Pfizer може підвищити титри нейтралізуючих антитіл до 100 разів. Втім, за словами Долстена, це лише попередні дані, хоча і вони не можуть не обнадіювати на тлі наростаючої "Дельти".

Згідно з останніми дослідженнями Pfizer, в яких бере участь 44 000 добровольців з усього світу, ефективність двох американських вакцин на тлі різних штамів ковіду становить 91%. А ось проти тяжкого перебігу хвороби щеплення захищає на 97%.

Нагадаємо, в експертному центрі МОЗ розповіли про ризики, з якими можуть зіткнутися українці після вакцинації проти коронавірусу.