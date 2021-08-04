У МОЗ назвали специфічні симптоми дельта-штаму COVID-19

Симптоми коронавірусу COVID-19 при інфікуванні штамом "Дельта" відрізняються від інших штамів і можуть бути ще серйознішими.

Про це в середу, 4 серпня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України на своїй сторінці в Facebook.

"Лихоманка, головний біль, біль в горлі та нежить поширені, тоді як кашель і втрата нюху або смаку - менш поширені", - йдеться в повідомленні.

Крім того, штам "Дельта" може мати ще більш серйозні симптоми, такі як порушення слуху, шлунково-кишкові проблеми та утворення згустків крові, що призводить до загибелі тканин і гангрени.

У МОЗ зазначають, що відповідно до проведеного китайськими вченими дослідження, концентрація вірусу в крові інфікованої людини від штаму "Дельта" в 1000 разів більше, ніж було в інфікованих первинним штамом.

Такі факти говорять про те, що у хворого набагато більша ймовірність виділяти вірус у зовнішнє середовище, і це сприяє поширенню захворювання на інших людей.

Також у МОЗ рекомендують вакцинуватися від коронавірусу, адже перебіг хвороби для людей, які не зробили щеплення, може бути набагато важчим.

"Якщо все ж зараження відбулося, повністю вакциновані особи переносять хворобу безсимптомно або ж в значно легшій формі", - кажуть медики.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в китайському місті Ухань зареєстрували 8 випадків коронавірусу штаму "Дельта", вперше за більше, ніж рік. Через це керівництво міста змусить всі 11 мільйонів жителів пройти тестування, щоб запобігти спалаху епідемії.

Нагадуємо, що на рейсі з Росії в Китай "Москва-Нанкін" відбувся глобальний спалах Дельти, який охопив 26 китайських міст.