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П'ятниця, 06.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Вчені з’ясували, скільки часу діти хворіють коронавірусом і які найчастіші симптоми

Вчені з’ясували, скільки часу діти хворіють коронавірусом і які найчастіші симптоми
02:28 Сьогодні Телеграф

Більшість інфікованих коронавірусом дітей одужують протягом тижня, однак є випадки, так званого Long COVID серед дітей, коли перебіг захворювання триває від чотирьох до восьми тижнів.

Про це ввечері у середу, 4 серпня, пише The New York Times.

Так, дослідження, опубліковане у журналі Lancet Child and Adolescent Health, свідчить, що 4,4% дітей хворіють коронавірусом до чотирьох тижнів, а ще 1,8% - понад вісім тижнів.

При цьому тривалість хвороби у дорослого населення значно довша - у 13,3% симптоми тривали щонайменше чотири тижні, а у 4,5% - майже вісім тижнів.

Для дослідження вчені вивчили дані понад 1700 британських дітей (віком від 5 до 17 років), які хворіли коронавірусом з 1 вересня 2020 року по 24 січня 2021-го. 

У висновках йде мова про те, що Long COVID у дітей зустрічається значно рідше, ніж у дорослих. Серед найбільш розповсюджених симптомів у дітей:

  • головні болі, 
  • втома, 
  • біль в горлі,
  • втрата нюху. 

Лікар-ендокринолог Королівського коледжу Лондона Емма Дункан, яка є провідною авторкою дослідження, додала, що "кількість дітей, які відчувають тривалі симптоми COVID-19, невелика. Тим не менш, невелика кількість дітей дійсно тривалий час хворіє COVID-19, і наше дослідження підтверджує досвід цих дітей та їхніх сімей".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що прогрес у боротьбі з коронавірусом під загрозою: озвучена невтішна правда про штам "Дельта"

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Діти, Дослідження, Коронавірус, Британські вчені.
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