Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

Анджеліна Джолі виступила на захист прав жінок

Анджеліна Джолі виступила на захист прав жінок
12:12 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Відома американська акторка, зірка Голлівуду Анджеліна Джолі відома своїми соціальними ініціативами.

Нещодавно вона заявила про те, що долучиться до створення курсу з медіаграмотності, а тепер розповіла, що в Міжнародний жіночий день думала про жінок з Афганістану.

Анджеліна Джолі ніколи не була байдужою до інших. Вона не тільки талановита акторка, а й любляча мама та розумна жінка. Джолі не раз висловлювалася на захист жінок, а в прекрасний день весни, 8 березня, зізналася, що її думки були з афганськими жінками. Про це повідомляє видання CNN.

Культова акторка зазначила, що свобода і права жінок в Афганістані дуже придушені. Відомо, що між Сполученими Штатами Америки і терористичною організацією "Талібан" був підписаний мирний договір. Проте в ньому не містилося жодних зобов'язань щодо жінок.

В угоді не згадували права жінок і у відповідності їх з афганською конституцією. Не було ніяких обов'язків щодо захисту цих прав, – сказала Анджеліна.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

“I've learned that we all change constantly. It's rare to find that person who is growing with you in the same way at the same time, who encourages you to grow.” – Angelina Jolie

Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolieofficial)

Джолі наголосила на тому, що уряди держав, в тому числі й США, повинні наполягати на повному включенні жінок на наступний етап переговорів. Також вони мають чітко дати зрозуміти, що не підтримуватимуть мирну угоду, яка ставить під загрозу права афганських жінок.

Ешлі Грем опублікувала ексклюзивне фото з пологів

Всі хочуть бачити мир в Афганістані. Проте мир, досягнутий ціною прав жінок – зовсім не мир, – зазначила знаменитість.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Афганистан, Анджелина Джоли, Голливуд, Актриса, Права, Инициатива, Жінки, Захист Жінок, Соціальний Захист.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
ЄС запровадив санкції проти Росії ще на півроку
ЄС продовжив санкції проти Росії
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся