Анджеліна Джолі виступила на захист прав жінок

Новини шоу бізнесу:Відома американська акторка, зірка Голлівуду Анджеліна Джолі відома своїми соціальними ініціативами.

Нещодавно вона заявила про те, що долучиться до створення курсу з медіаграмотності, а тепер розповіла, що в Міжнародний жіночий день думала про жінок з Афганістану.

Анджеліна Джолі ніколи не була байдужою до інших. Вона не тільки талановита акторка, а й любляча мама та розумна жінка. Джолі не раз висловлювалася на захист жінок, а в прекрасний день весни, 8 березня, зізналася, що її думки були з афганськими жінками. Про це повідомляє видання CNN.

Культова акторка зазначила, що свобода і права жінок в Афганістані дуже придушені. Відомо, що між Сполученими Штатами Америки і терористичною організацією "Талібан" був підписаний мирний договір. Проте в ньому не містилося жодних зобов'язань щодо жінок.

В угоді не згадували права жінок і у відповідності їх з афганською конституцією. Не було ніяких обов'язків щодо захисту цих прав, – сказала Анджеліна.

Джолі наголосила на тому, що уряди держав, в тому числі й США, повинні наполягати на повному включенні жінок на наступний етап переговорів. Також вони мають чітко дати зрозуміти, що не підтримуватимуть мирну угоду, яка ставить під загрозу права афганських жінок.

Всі хочуть бачити мир в Афганістані. Проте мир, досягнутий ціною прав жінок – зовсім не мир, – зазначила знаменитість.