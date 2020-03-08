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Ешлі Грем опублікувала ексклюзивне фото з пологів

Ешлі Грем опублікувала ексклюзивне фото з пологів
21:11 Нд, 8 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Наприкінці січня цьогоріч найвідоміша модель plus-size народила первістка.

У день, коли жінки по всьому світу приймають романтичні привітання чи продовжують відстоювати свою позицію у суспільстві, Ешлі Грем показала фото з пологів та наголосила на жіночій силі та беззаперечних досягненнях.

Після народження сина на сторінках свого інстаграму Ешлі Грем досить часто афішує життя молодої матусі, яке далеко не завжди схоже на казку. Не стала кривити душею зірка у Міжнародний жіночий день. 

Замість традиційних романтичних світлин у ніжних образах, до яких звикли користувачі соціальних мереж, вона опублікувала емоційний знімок, який був зроблений під час пологів. Лише один кадр красномовно зображає те, що відчуває жінка у момент появи на світ нового життя. Сама ж Ешлі Грем наголосила, що пологи – її найбільший біль та найбільше досягнення, яке вона коли-небудь здійснювала. 

Модель plus-size, яка роками утверджувала права жінок різних типажів на теренах модної індустрії, не уникла феміністичних заяв й 8 березня. Вона наголосила, що сучасні жінки – сильні та незалежні й спроможні досягати небачених висот. 

Це обличчя моєї найбільшої сили… У цей Міжнародний жіночий день розуміємо, що, незважаючи на будь-який біль чи випробування, які ми всі переживали як жінки, ми також сильні, потужні та здатні досягати вершин. Давайте сьогодні всі будемо святкувати свої сили та сили одна одної, – прокоментувала Ешлі Грем. 

Alyona Alyona показала фото з відпочинку на Балі

Нагадаємо, що 32-річна модель народила хлопчика-первістка 18 січня. Пологи зірки відбувались вдома, а великою підтримкою для неї став чоловік Джастін Ервін, з яким перебуває у шлюбі вже 9 років. Для сина подружжя обрало досить нетипове ім'я – Айзек Менелік Джованні Ервін. Модель Ешлі Грем вперше розповіла історію народження сина: малюк з'явився на світ вдома Ешлі Грем неодноразово показувала в мережі, як змінилось її тіло після пологів, а також розповідала про всі аспекти материнства.

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Все по темі:

Instagram, Фото, Пологи, Фотомодель, Plus Size, Эшли Грэм, Первісток, Міжнародний жіночій день.
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