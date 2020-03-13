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Як правильно підібрати пудру для сухої шкіри

Як правильно підібрати пудру для сухої шкіри
15:13 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Як знайти пудру для сухої шкіри.

Багато дівчат ретельно вибирають пудру. Це зрозуміло, оскільки користуватися нею доведеться не один раз в день. Найскладніше доводиться власницям сухого типу шкіри. Як відомо, суха шкіра страждає від нестачі вологи. Тому на ній часто з'являються лущення. Також на сухій шкірі швидше з'являються зморшки. Іноді до вечора така шкіра нагадує пергамент, особливо це проявляється з роками. Тому слід враховувати деякі особливості сухого типу шкіри і вибирати такі види пудри.

Мінеральна пудра

Головна перевага мінеральної пудри в тому, що вона не забирає вологу зі шкіри, а навпаки, віддає її. Це для сухої шкіри незамінне. Адже вона зневоднена і страждає від цього. Крім головного гідності, мінеральна пудра хороша тим, що не забиває зморшки і не підкреслює їх, тому що володіє надлегкою текстурою. Варто відзначити, що деякі види пудри забиваються в дрібні зморшки, яких дуже багато на сухій шкірі, і підкреслюють кожну зморшку.

У деяких видах мінеральної пудри відомих фірм містяться перемелені перли. Вони володіють здатністю надавати шкірі природне сяйво, створюючи відчуття натуральності. Також додадуть сухій шкірі свіжість і здоровий вигляд, тим самим відволікаючи увагу від зморшок. Тому мінеральна пудра — це ідеальна пудра для сухого типу шкіри.

Зволожуюча розсипчаста пудра

Якщо жінка зупинила свій вибір на розсипчастій пудрі, то вона повинна бути зі зволожуючим ефектом. Тоді суха шкіра не буде стягуватися, і жінка не буде відчувати неприємні відчуття.

Візажисти радять вибирати розсипчасту пудру з ультрадрібним помелом. Тоді можна бути впевненими в тому, що частинки пудри не заб'ються в дрібні зморшки і не зіграють з сухою шкірою злий жарт, показавши її недоліки.

Гібрид пудри і тонального крему

Зручність засобу в тому, що він одночасно зволожує, а значить, шкіра не буде пересушена. Також засіб допоможе приховати всі дефекти і недоліки. Ще одним плюсом є те, що гібрид крему і пудри допоможе заощадити час. Адже жінці не доведеться наносити два засоби окремо.

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Пудра, у складі якої є амінокислоти і олії

Олії просто незамінні для сухої шкіри. Вони пом'якшать шкіру, запобігаючи лущення. Амінокислоти сприятимуть виробленню колагену, який володіє здатністю утримувати навколо себе вологу.

Як видно, і для сухої шкіри можна знайти пудру, яка допоможе підкреслити красу жінки і при цьому не викликати неприємних відчуттів.

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Косметика, Макияж, Пудра, Догляд, Обличчя.
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