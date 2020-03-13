Поради для тих, хто хоче відростити волосся

Новини шоу бізнесу:Завдяки цим порадам можна відростити волосся набагато швидше.

Якщо ви давно хотіли відростити довге волосся, читайте далі. Адже ми зібрали кілька корисних порад щодо догляду, які допоможуть прискорити процес відрощування волосся.

Стрижка

Як не дивно, але ваш головний друг під час відрощування довжини — це ножиці. Ті, хто думають, що кращий спосіб відростити волосся — не стригти його, глибоко помиляються. Регулярна стрижка допоможе зберегти його здоровим, врятує від посічених кінчиків і прискорить зростання.

Використання кондиціонеру

Не забувайте використовувати кондиціонер щоразу, коли миєте голову. Фарбування і гаряче укладання не кращим чином впливають на наше волосся: наприклад, воно стає тоншим внизу. Кондиціонер здатний замінити ліпіди і білки всередині структури волосся, а також закрити кутикулу — це вбереже ваші пасма. Змивати кондиціонер найкраще прохолодною водою, яка вирівняє зовнішній шар волосся, виключить втрату вологи, тим самим захистивши вашу шевелюру від подальшого теплового впливу. Прохолодна вода дійсно сприяє зростанню волосся.

Доречне використання шампуню

Ще одне правило: не зловживайте шампунем. Його мета — змити бруд, але за надмірного використання (занадто часто або занадто багато) він вимиває і необхідні волоссю натуральні жири, які зберігають пасма м'якими і здоровими.

Використання маски

Щотижня наносьте на пасма олію або маску. Волосся, яке торкається ваших плечей, потребує підсиленого живлення.

Приклади sos-масок:

кокосова олія + олія мигдалю + олія макадамії + олія жожоба;

рицинова олія + реп'яхова олія, інформує Ukr.Media.

Залиште диво-суміш на волоссі на 10-60 хвилин, потім змийте шампунем.

Прийом вітамінів

Замисліться про прийом вітамінів і біологічно активних добавок для зміцнення волосся та прискорення його зростання. Ваш організм потребує багато життєво важливих речовин: від білка до мінералів. Зверніть увагу на своє харчування — чи отримуєте ви достатню кількість поживних речовин або, можливо, варто сісти на збалансовану дієту? Це прямим чином впливає на зростання нового здорового волосся.

Правильне розчісування

Розчісуйте волосся так, немов воно складається з золота — дуже дбайливо. Постійне розчісування (та ще й грубе) може завдати фізичної шкоди вашому волоссю. Коли ви розплутуєте вологі пасма, обов'язково починайте знизу і поступово прокладайте "шлях" нагору. Так ви вбережете волосся від сплутування, попередите його втрату.

Правильна наволочка

Наволочка на подушці! Так-так, вона теж має значення. Найкраще підійде шовкова, сатиново-шовкова, а ось наволочка з бавовни, навпаки, викликає тертя і сплутування волосся.

Правильне використання рушника

Ніколи, чуєте, ніколи не тріть волосся рушником занадто сильно — краще просто спробуйте трохи відтиснути його. Крім того, не закручуйте пасма масивним, товстим рушником. Чому? Коли ви закручуєте волосся таким чином, то ламаєте його. Щоб уникнути "механічних" пошкоджень, використовуйте спеціальний тонкий і м'який рушник або взагалі спробуйте обійтися без нього.

Зміна місця розташування хвоста на голові

Змінюйте місце розташування свого хвоста, щоб зберегти цілісність волосся і допомогти йому зрости без пошкоджень від гумок. Якщо у вас пофарбоване, слабке та пошкоджене волосся, спробуйте робити хвостики якомога рідше. Краще закручуйте "пончик" і фіксуйте його невидимками.

Відпочинок для волосся від гарячого укладання

Не зловживайте гарячим укладанням і не забувайте давати своєму волоссю перерву. Запам'ятайте: запорука швидкого зростання волосся — його здоров'я!