Косметологи назвали найнепотрібніші продцедури

Новини шоу бізнесу:Марні косметичні процедури з точки зору фахівців.

Багато жінок в гонитві за красою і молодістю готові на багато жертв. Деякі представниці прекрасної статі випробовують на собі всі новинки в області косметології. Однак існує ряд б'юті-процедур, які не приносять користь шкірі, а навпаки, тільки псують її. Самі професіонали говорять про те, що на деякі процедури вони б просто не пішли. Ось деякі з них.

Антицелюлітні обгортання

Те, що антицелюлітні обгортання впливають на зменшення жирового прошарку, є помилкою. Насправді, обгортання всього лише сприяє виведенню з організму зайвої рідини. Жінки дійсно зменшуються на пару сантиметрів в об'ємі за рахунок втрати вологи. В іншому — ефекту немає, тим більше, якщо не змінене харчування.

Татуаж брів і стрілок

Попри те, що мистецтво перманентного макіяжу сьогодні знаходиться на найвищому рівні, робити його не варто з різних причин. По-перше, виконується татуаж за допомогою голки. Як би там не було, а ризики є, нехай і не дуже великі. По-друге, важко передбачити реакцію. Можливе почервоніння і навіть роздратування очей. По-третє, не завжди виходить той результат, якого чекала жінка. Змінити вже нічого не можна. З цієї причини косметологи радять замінити звичний татуаж на біотатуаж, який робиться за допомогою звичайної хни.

Дорогі комплекси по догляду за обличчям

Останнім часом популярністю користуються дорогі б'юті-процедури з використанням іонів золота. Однак якість так званих «золотих масок» вельми сумнівна. Річ у тому, що маленькі частинки золота важко зберігаються. При неправильному зберіганні користі від них немає. Гарантувати їх якість ніхто не може. Тому віддавати за сумнівну процедуру пристойні гроші не варто. Невідомо, чи буде результат від цього.

Масаж равликами

Масаж равликами став популярний через те, що слиз, що виділяється равликами, входить до складу кремів корейської косметики. Проте в даному випадку мова йде про той слиз, який проходить обробку в спеціальній лабораторії. Равлики ж виділяють звичайний слиз. Він ніякого ефекту не дає. Тому не варто викидати гроші на вітер.

Омолодження мікрострумом

У рекламі говориться про омолодження за допомогою мікроструму. У результаті виходить, що омолоджуючого ефекту немає, є тільки больові відчуття і втрата фінансів.