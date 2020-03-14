Як доглядати за шкірою навесні

Новини шоу бізнесу:7 ефективних порад.

Весна — пора оновлення! Хочеться добре виглядати, але наслідки зими і гіповітаміноз дають про себе знати... Як відновити шкіру і по-весняному покращати?

Очищення: повертаємося до пінок і гелів

Якщо взимку через сухість і чутливості шкіри ви використовували кремоподібне очищення, можете знову перейти на гелі або пінки, але якщо шкіра продовжує лущитися і подразнюватися, спробуйте очищати її вранці міцелярною водою, а ввечері — гідрофільною олією, і потім — пінкою. Умиватися краще з сіточкою «по-японськи» або зі спеціальною губкою, яка відлущує. Власницям сухої шкіри варто продовжити очищати шкіру кремоподібними засобами з мінімумом води.

Тонік після вмивання обов'язковий — він освіжить шкіру і відновить правильний PH-баланс, який порушує хлорована водопровідна вода. Хороший тонік містить заспокійливі рослинні екстракти, наприклад, екстракт ромашки, вітаміни А і Е, не містить спирт. Якщо шкіра схильна до куперозу, виключіть зі списку інгредієнтів також ментол і алое.

Пілінги

Пілінги з кислотами та іншими відлущувальними речовинами оновлюють і вирівнюють шкіру, стимулюють роботу клітин.

Навесні можна використовувати більш інтенсивний пілінг, щоб позбутися від шкіри, що лущиться після зими. Якщо шкіра чутлива і не тонка, ексфоліант з успіхом замінить губка для відлущування. Маски з глини підійдуть для жирної і схильної до появи висипань шкіри, а кислоти, скраби і гоммажі — комбінованої і нормальної. Якщо у вас чутлива шкіра або близько розташовані судини, користуйтеся скрабами дрібного помелу або неагресивними кислотними пілінгами, не дратуйте шкіру розпарюванням і губками для відлущування.

Зволоження

Зволожуючий крем можна замінити на більш легкий, а в якості нічного крему використовувати відновлювальні зволожуючі засоби, до складу яких входять гіалуронова кислота і екстракт морських водослей — це те, що потрібно пересушеній і обвітреній після зими шкірі!

Зволожуючі маски з вітамінами. Спробуйте маски швидкої дії і тканинні маски з просоченням. Всього 2-3 хвилини — і шкіра стає свіжою і ніжною. Очам аналогічні засоби теж необхідні.

Відновлювальні засоби після зими

Вітамінно-мінеральні коктейлі, так необхідні шкірі навесні, в достатку вони містяться в відновлюючих сироватках і нічних кремах. Після 25 років застосовуйте засоби з позначкою anti-age — вони попереджають передчасне старіння шкіри. Спробуйте і нове слово в косметології — глікани. Якщо ви віддаєте перевагу салонним процедурам, то можна зробити курс мезотерапії з вітамінами і гіалуроновою кислотою.

Захист від сонця!

Яскраве весняне сонце може додати зморшок і пігментних плям. Користуйтеся кремом з SPF 25 і вище, носіть якісні сонцезахисні окуляри. Зверніть увагу: крем з SPF можна використати і на ніч, але його структура важча, ніж у звичайного крему.

Вітаміни для шкіри

Їжте більше зелені, сухофруктів (родзинки, курага) і горіхів (мигдалеві, волоські, кедрові). Можна приймати комплекси вітамінів і мінералів в таблетках.

Харчування, фітнес і мікроклімат

Березень — саме час відновити заняття в спортзалі і підготуватися до пляжного сезону. Фітнес, а також пиття чистої води, правильне харчування, комфортний мікроклімат у квартирі і, по можливості, на роботі, і внутрішня гармонія сприятливо впливають на шкіру в будь-який сезон!