Шугарінг чи воск?

Новини шоу бізнесу:Що ж виявиться кращим саме для вас.

Якщо ви хочете поговорити про вічні питання, відповіді на які отримати практично неможливо, то просто згадайте про нерозв'язні протистояння воскової депіляції та шугарінгу. Обидва ці способи видалення волосся на тілі, мають безліч шанувальників, так і чимало супротивників.

Тому не дивно, що жінки, які в перший раз планують робити таку процедуру, задаються питанням: «Що ж краще використовувати: пасту для цукрової депіляції або все-таки віск?». Скажемо відразу, що однозначної відповіді на це питання немає, для одних дівчат краще воску нічого немає, інші ж воліють шугарінг. Все залежить від конкретної ситуації, кожна з яких індивідуальна, і цілей, які представниці прекрасної статі ставлять перед певним способом видалення волосся. Щоб зрозуміти, що ж виявиться кращим саме для вас, спочатку потрібно ознайомитися з позитивними та негативними сторонами кожного з продуктів. Чим власне ми й займемося нижче.

Депіляція воском

Під цим терміном ховається спосіб видалення небажаної рослинності на тілі за допомогою липкої речовини — воску. Він може бути найрізноманітнішим: теплим, гарячим і навіть холодним. Наноситься віск теж декількома способами: у вигляді воскових смужок, розплавленої рідини з використанням спеціальної лопатки або за допомогою спеціального апарату під назвою воскоплав. Після нанесення воску на шкіру, зверху на нього накладаються паперові або тканинні бандажні смужки, які після повного прилипання відриваються одним різким рухом і видаляють волоски.

Переваги воскової депіляції:

Тривалість процедури. Внаслідок того, що за раз можна обробити велику ділянку шкіри, процедура епіляції відбувається швидше;

Ідеальна гладкість. Віск здатний захоплювати та видаляти навіть найтонші та короткі волоски, що гарантує вам ідеальну гладкість шкіри;

Зменшення кількості волосся. При регулярній депіляції воском ви помітите, що з часом волосся на вашому тілі стало рідше, тонше і світліше;

Вартість. У порівнянні з шугарінгом, видалення волосся воском коштує дешевше, як в спеціалізованому салоні, так і при купівлі воску для використання в домашніх умовах.

Недоліки воскової депіляції:

Опіки. Як виявилося, мінусів у воску нітрохи не менше ніж плюсів. Одним з таких є можливість обпалити шкіру. Ця проблема актуальна для тих, хто практикує депіляцію гарячим воском;

Вросле волосся. Є чимало негативних відгуків про депіляцію воском, які стосуються проблеми врослого волосся після процедури;

Липкість матеріалу. Віск є дуже липким матеріалом, тому, не видаливши його повністю зі свого тіла, ви ризикуєте прилипнути до одягу. Проста вода з милом його не бере, для видалення воску потрібно використовувати будь-яку олію;

Болючість. Оскільки в ході процедури обробляється воском велика ділянка шкіри, то і при видаленні волосся больові відчуття зростають відразу в кілька разів.

Цукрова депіляція

Шугарінг, або якщо говорити більш зрозумілою мовою — цукрова депіляція, є основним конкурентом і натуральною альтернативою попереднього способу видалення волосся на тілі. По своїй суті, паста для шугарінгу — це карамельна суміш, у складі якої міститься вода, цукор і лимонний сік. Процес нанесення пасти для цукрової депіляції помітно відрізняється від воску: скотивши руками трохи цукрової суміші в кульку, вона розподіляється по шкірі проти росту волосся (а віск, навпаки — за напрямком росту) і різким рухом відривається, висмикуючи з собою волоски.

Плюси цукрової депіляції:

Відносна безболісність. Дівчата, які пробували і той і інший спосіб депіляції стверджують, що паста для шугарінгу приносить набагато менше болю, ніж видалення волосся воском;

Відсутність врослого волосся. Оскільки цукрова депіляція робиться у напрямку росту волосся, то при різкому висмикуванні волоски видаляються разом з цибулиною, що означає мінімальне вростання;

Легке видалення пасти. Оскільки паста для шугарінгу більшою мірою складається з цукру, то очевидно, що вона легко розчиняється теплою водою;

Натуральність інгредієнтів. На відміну від воску при виготовленні цукрової пасти використовуються тільки натуральні інгредієнти. Що своєю чергою означає мінімальний ризик алергічних реакцій та подразнення після процедури;

Можливість самостійного приготування. Заощадити на пасті для шугарінгу можна, якщо приготувати її самостійно в домашніх умовах. Це робиться легко і просто, а в інтернеті є маса відеоуроків на цю тему.

Мінуси цукрової депіляції:

Велика тривалість у часі. Цукрова паста має властивість швидко танути, тому обробляти нею великі ділянки теплої шкіри незручно. Проходиться за раз обробляти ділянки тіла розміром 3-5 сантиметрів, що помітно впливає на час процедури;

Травматизм шкіри. Цукрова паста крім хорошого висмикування волосся разом з цибулинами, так само і травмує шкіру в місцях депіляції. Особливо помітно це в делікатних і чутливих зонах: пахви, бікіні, пах;

Низька ефективність. З першого разу шугарінг рідко може видалити все волосся. Тому для захоплення тонких і коротких волосків шкіру доводиться обробляти заново, що підвищує ризик її травматизму;

Вартість. У салоні процедура цукрової депіляції коштує на порядок вище воскової. Вартість пасти в магазині теж відрізняється від воску не в кращу сторону.

Якщо говорити про сучасні тенденції у догляді за шкірою, то більшість дівчат віддають перевагу саме цукровій пасті. Але не варто йти на поводу у моди, пам'ятайте, що ваш випадок індивідуальний, і ставитися до вибору способу депіляції варто більш уважно і серйозно.