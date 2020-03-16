Доведено, що якщо жінка розумна, то вона нестерпна

Новини шоу бізнесу:Бувало таке, що вас називали нестерпною, "зі скалкою в дупі"? Значить, вам є чим пишатися. Вважайте, що вам зробили комплімент.

Відповідно до дослідження австралійських учених, жінки з нестерпним характером часто розумніші, причому не тільки раціонально, але й емоційно. За словами фахівців, у жінок з гарячим характером хороша пам'ять, у них менше забобонів, вони дуже мотивовані та завжди досягають поставлених цілей.

Складні люди дивляться на світ більш об'єктивно і неупереджено. Приймаючи рішення, вони більше покладаються на раціональний, а не на емоційний аспект.

Джо Форгас, провідний автор дослідження, говорить, що нестерпні жінки зазвичай більш гостро усвідомлюють, що відбувається навколо них, вони аналізують не тільки свою поведінку, але й те, як поводяться навколишні. Вони помічають деталі, які багато про що свідчать. Складні люди частіше за інших розчаровуються, тому що постійно націлені на результат. Більшість з них перфекціоністи до мозку кісток.

Сентиментальні та романтичні люди частіше зазнають невдачі, ніж розчаровані циніки. А все тому, що вони приймають рішення на емоціях і рідко прислухаються до аргументів здорового глузду.

«Позитивний гумор, мабуть, сприяє творчості, гнучкості та співробітництву, примхливість активізує більш ретельний і виборчий образ мислення, змушуючи людину приділяти більше уваги зовнішньому світу», — говорить Форгас.