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Доведено, що якщо жінка розумна, то вона нестерпна

Доведено, що якщо жінка розумна, то вона нестерпна
22:52 Пн, 16 Березень 2020 Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Бувало таке, що вас називали нестерпною, "зі скалкою в дупі"? Значить, вам є чим пишатися. Вважайте, що вам зробили комплімент.

Відповідно до дослідження австралійських учених, жінки з нестерпним характером часто розумніші, причому не тільки раціонально, але й емоційно. За словами фахівців, у жінок з гарячим характером хороша пам'ять, у них менше забобонів, вони дуже мотивовані та завжди досягають поставлених цілей.

Складні люди дивляться на світ більш об'єктивно і неупереджено. Приймаючи рішення, вони більше покладаються на раціональний, а не на емоційний аспект.

Джо Форгас, провідний автор дослідження, говорить, що нестерпні жінки зазвичай більш гостро усвідомлюють, що відбувається навколо них, вони аналізують не тільки свою поведінку, але й те, як поводяться навколишні. Вони помічають деталі, які багато про що свідчать. Складні люди частіше за інших розчаровуються, тому що постійно націлені на результат. Більшість з них перфекціоністи до мозку кісток.

Сентиментальні та романтичні люди частіше зазнають невдачі, ніж розчаровані циніки. А все тому, що вони приймають рішення на емоціях і рідко прислухаються до аргументів здорового глузду.

Як заполучити жінку своєї мрії

«Позитивний гумор, мабуть, сприяє творчості, гнучкості та співробітництву, примхливість активізує більш ретельний і виборчий образ мислення, змушуючи людину приділяти більше уваги зовнішньому світу», — говорить Форгас.

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Характер, Психология, Мозок, Поради, Стосунки, Жінка, Чоловік, Розум, Жіноча логіка.
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