Ці жінки за знаком Зодіаку люблять контролювати свого коханого

Новини шоу бізнесу:Диктатори у спідницях!

Цих дамочок називають "Сталіними у спідниці", їх бояться чоловіки, які віддають їм усю зарплату і заради них перейменовують знайомих в телефонній книжці — хто вони, жінки-управдоми серед знаків Зодіаку? Тільки не показуйте їм цю статтю — дами з залізним характером ненавидять, коли їх в чомусь дорікають.

Скорпіон

Заслужене перше місце. Це ті ще ревнивиці і загравати з їх почуттям власної гідності не дозволено нікому. Жінки-Скорпіони завзято охороняють, все що завоювали (саме так!) і вважають своїм, включаючи коханого чоловіка. Чоловік такої жінки може зловити себе на думці, що, сам того не помічаючи, виконує всі її накази. Чи це не чистої води самовладдя?

Лев

Ці жінки не терплять недбалого ставлення до власної персони та при спробі ухилитися від відповіді, ви ризикуєте нарватися на скандал. Левиці — королеви драми і занадто горді, щоб покірно приймати чужу точку зору. Обережно, відкритий вогонь!

Козеріг

Допитливий Козеріг — це ненька, яка опікує своїх близьких понад міру, переходячи в протилежний знак — Рака. Вона погано орієнтується в умовах безладу і хаосу, і тому не терпить подібне у своєму будинку. Ви будете добре обізнані про те, що вам варто носити, говорити, з ким спілкуватися. І не раз. Непослух каратиметься образами і відчуженням.

Ще один ревнивий і владний земний знак, представники якого дуже прямолінійно розуміють будь-яку ситуацію. Якщо ваша точка зору не збігається з їхньою, вам буде коштувати поту і крові переконати цей впертий знак. Жінка-Телець буде реагувати агресією, якщо те, що на її думку вважається очевидним, не виконується або розуміється неправильно.

Рак

А ось Раки — це приховані тирани, які керують вашими емоціями. Вона розпитає всіх ваших друзів і колег про вас, встановить за вами стеження, але виду не подасть. Просто в один прекрасний день викладе вам на стіл всі факти і не залишить шансу відкрутитися навіть від найменших проступків.

Якщо ваша дружина тримає вас в їжакових рукавицях, не бійтеся давати їй відсіч — любіть, незважаючи ні на що! Адже навіть жінка-диктатор здатна розтанути, якщо до неї проявляти турботу і увагу.