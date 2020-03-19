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Прості поради для гладкої шкіри

Прості поради для гладкої шкіри
17:56 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Доглянута шкіра потребує мінімум косметики.

У 21-му столітті практично кожна дівчина починає свій день з догляду за собою. Всілякі креми і маски на думку великої кількості представниць прекрасної статі приносять тільки позитивний результат.

Але насправді це далеко не так. Деякі процедури можуть завдавати істотної шкоди шкірі. Якщо дівчина бажає мати достатньо гладку шкіру, то необхідно запам'ятати кілька важливих порад. Тільки так будь-яка представниця прекрасної статі буде виглядати справжньою королевою в очах оточуючих. А ще на гладку й рівну шкіру можна і зовсім наносити мінімальну кількість косметики. Натуральність завжди в моді.

Порада 1

Дуже багато залежить від харчування. Якщо представниця прекрасної статі дуже любить бургери і смажену картоплю, то доведеться забути про рівну і гладку шкіру. Дівчина повинна обов'язково стежити за своїм раціоном. У щоденному раціоні має бути достатня кількість рідини, а також фрукти, овочі та каші. Потрібно задуматися про заняття спортом. Це допоможе підкріпитися всьому організму. Можна не відвідувати тренажерний зал, а просто робити кілька вправ вдома. Вже через два тижні буде помітний результат. Правильний раціон і спорт будуть найкращим подарунком для всього організму в цілому.

Порада 2

Необхідно починати свій ранок з очищення шкіри. Варто для цього використовувати щітку тільки з натуральних волокон. Натуральна щетина не створює якихось незручностей. При правильному застосуванні просто неможливо травмувати шкіру. Необхідно протирати шкіру короткими рухами. Тільки потрібно приступати до процедури з сухою шкірою. Після цієї процедури потрібно прийняти прохолодний душ і саме там продовжити відлущування. Але для цього слід використовувати губку. Не потрібно використовувати досить багато мила. Після цього потрібно зволожувати шкіру за допомогою кокосової олії. Також для процедури добре підійде і оливкова олія.

Шугарінг чи воск?

Порада 3

Шкіру ще дуже псує алкоголь і сонце. Якщо людина проживає в дуже жаркому кліматі, то просто необхідно користуватися спеціальними сонцезахисними засобами. Також потрібно наносити сонцезахисні засоби і просто влітку. Різні алкогольні напої дуже шкодять зовнішньому вигляду. Якщо досить часто вживати звичайне пиво, то не тільки шкіра, але стан здоров'я зможе погіршитися. Необхідно дуже уважно ставитися до себе і своєї шкіри. Тільки тоді з'явиться дуже хороший результат.

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Краса, Шкіра, Жінки, Догляд, Очищення, Гладенька шкіра.
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