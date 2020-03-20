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Що робить вашу шкіру більш жирною

Що робить вашу шкіру більш жирною
18:04 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Pinterest

Новини шоу бізнесу:Як справитися з жирною шкірою.

Жирна шкіра вимагає багато турбот і клопотів у догляді, а жирний блиск ускладнює процес макіяжу. Крім генетичних особливостей, шкіра може стати більш жирною з різних причин, багато з яких можна скорегувати. Розповідаємо, звідки береться жирний блиск на шкірі.

Гормональний дисбаланс

Порушення балансу гормонів може привести до гіперактивності сальних залоз шкіри, з-за чого буде вироблятися більше специфічного жиру. У нормі він допомагає захищати шкіру від забруднень і допомагати підтримувати баланс вологи, але якщо його дуже багато, шкіра стає жирною. Гормональний дисбаланс може бути викликаний прийомом контрацептивів, порушенням раціону, занадто активними або навпаки недостатніми фізичними вправами, вагітністю або менопаузою. Якщо ви відзначаєте у себе інші ознаки гормонального дисбалансу, крім жирності шкіри, зверніться до гінеколога-ендокринолога.

Надлишок молочних продуктів в раціоні

Продукти з цільного молочного молока дуже корисні для жінок: з роками ми швидше втрачаємо кальцій, а молочні продукти допомагають заповнити дефіцит. Але якщо останнім часом ви помічаєте, що ваша шкіра стала більш жирною, ніж зазвичай, можливо, вам варто скоротити споживання молока і сиру — у великих кількостях вони можуть призвести до підвищеної жирності шкіри.

Неправильний догляд

Жирна шкіра не менше сухої потребує зволоження, але важливо правильно підбирати косметичні засоби. Дуже жирний і важкий зволожуючий крем, швидше за все, не підійде — краще вибирати більш легкі засоби, у складі яких немає олій.

Прийом вітамінів

Лікарі все більш насторожено ставляться до прийому вітамінних добавок, але якщо ви все ж приймаєте полівітаміни, то майте на увазі, що комплекси з добавкою вітамінів групи В можуть негативно впливати на стан шкіри. У тому числі викликати підвищення жирності і появу прищів.

Стрес

Коли ми переживаємо стрес, у кров викидаються підвищені дози гормону кортизолу, який в тому числі впливає на стан шкіри: збільшує виробництво шкірного сала, що може призвести до появи прищів, а також підвищення жирності шкіри.

Поради, щоб ваша шкіра була більш гладкою

Неправильний макіяж

Неправильний — це той, який закупорює пори. Жінки з проблемною шкірою часто використовують засоби для макіяжу з дуже важкою, щільною структурою в надії замаскувати недоліки. Однак ефект може бути прямо протилежним: важкий макіяж тільки стимулює додаткове вироблення шкірного жиру, а через перекриті пори можуть утворюватися осередки запалення і прищі. Так що віддавайте перевагу максимально легким засобам.

Недолік води

Це може здатися нелогічним, але чим менше води ми п'ємо, тим більш жирною стає наша шкіра, намагаючись компенсувати недолік вологи за допомогою підвищеного вироблення шкірного сала.

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Краса, Шкіра, Жінки, Поради, Догляд, Жирна шкіра.
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