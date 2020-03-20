Що робити, якщо ви собі не привабливі

Новини шоу бізнесу:Якщо ви не помиритеся зі своїм тілом, то проживете все життя в постійній боротьбі з ним. Воно вам треба?

Якщо ви незадоволені своєю зовнішністю, прочитайте ці 5 речей.

Ваше відображення в дзеркалі не визначає вашу суть

Коли ви дивитесь у дзеркало, ви бачите тільки свою зовнішність, але ваша суть визначається іншими речами. У вас є думки, погляди, надії, мрії та почуття, які набагато важливіші зовнішнього вигляду — і це стосується і того, як бачать вас незнайомі люди.

Зовнішність дозволяє скласти перше враження, але навіть після 5-хвилинної бесіди люди починають судити вас за характером, а не по виду.

Ви можете прийняти в собі, те що вам не подобається

Прийняття того факту, що якісь частини власного тіла вам не подобаються, — перший крок до більш позитивного ставлення до своєї зовнішності. Навчіться приймати почуття незадоволеності якимись своїми рисами та не відмовлятися від своїх бажань.

Можливо, хтось скаже: «Легко говорити, але з моїм пузом це зовсім непросто!» Питання: а ви хоч пробували?

Всі іноді здаються собі непривабливими

Якщо ви сумніваєтеся у своїй зовнішності, зупиніться на хвилинку і задайте собі такі питання:

«Чи впливає моя зовнішність на мій настрій?»

«Чи достатньо я спала за останню добу?»

«Чи правильно я харчуюся? Чи підтримую я себе у формі?»

Ці питання важливі, щоб ви зрозуміли: ваш зовнішній вигляд часто відображає ваше здоров'я і запас сил, а зовсім не вашу привабливість.

Сучасні стандарти краси не мають відношення до реальності

Замість того, щоб зациклюватися на «красі» фотомоделей, зверніть увагу на красу навколишнього світу. Пам'ятайте, що за кожною рекламою стоїть людина, яка думає: «Як би змусити людей купувати мій товар?»

Індустрія моди докладає всі зусилля, щоб переконати нас, що ми не красиві; не давайте їм цієї можливості!

Ваше сприйняття реальності стає вашою реальністю

Задумайтеся над сюжетом свого життя. Ви самі його вирішили створити або ж він був виписаний відповідно до очікувань родичів і ЗМІ?

З самого народження ви отримуєте позитивні та негативні сигнали з свого оточення про все, що відбувається у світі. З часом ці сигнали складаються у ваш світогляд, і ви починаєте поводитися так, ніби це об'єктивна істина: ваші погляди визначають вашу реальність і визначають вашу особистість.

І наостанок:

Не критикуйте свою зовнішність. Задумайтеся, звідки беруться критичні думки. Пишаєтеся своїми талантами, здібностями, розумом і добрим серцем — і нагадуйте своєму внутрішньому перфекціоністу, що ваша зовнішність не відображає вашої сутності.