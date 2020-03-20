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Сезонне випадіння волосся, що з цим робити

Сезонне випадіння волосся, що з цим робити
21:14 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Якщо волосся випадає дуже сильно, обов'язково зверніться до лікаря. При сезонному явищі досить дотримуватися звичайних порад.

Проблема випадання волосся може торкнутися людей будь-якого віку, статі та статусу, інформує Ukr.Media. При цьому порідіння шевелюри приносить людині чималий психологічний дискомфорт і стрес. Причин цьому явищу безліч. Сьогодні ми розглянемо таку проблему, як сезонне випадання волосся. З приходом осені - як ніколи, актуально!

Знайомо? Ви миєте голову шампунем, хочете обполоснути їх, проводите рукою по волоссю - і клаптик залишається у вас в руці... Багато у кого такий момент викликає паніку. Саме тоді ми задаємося питанням, чи норма це і чому так відбувається.

Причини можуть бути різними, ось основні:

  • стрес;
  • різке схуднення;
  • зниження імунітету;
  • неправильне харчування;
  • гормональні збої;
  • спадковість;
  • народження дитини, операція, хвороба;
  • зміна протизаплідних таблеток;
  • сезонне випадання

На сезонному випаданні ми зупинимося детальніше. Через різку зміну погоди і зменшення рівня жіночих гормонів естрогенів восени волосся слабшають і починають випадати.

Як зрозуміти, що волосся випадає більше, ніж потрібно

«У середньостатистичної здорової людини в день випадає до 100 волосин», - говорить доктор Роберт Леонард, засновник і головний хірург клініки з трансплантації волосся і медичний радник.

Зазвичай кавказці втрачають в середньому до 100 волосся на день, азіати - близько 70 і африканці - близько 60 волосин. Світле волосся випадає в більшій кількості, ніж темне.

Як впоратися з сезонним випадінням

Маска з реп'яхової олії

Маски творять чудеса, особливо з реп'яхової олії. Трохи підігрійте олії і нанесіть її на проділи. Розподіліть по всьому волоссю і зробіть легкий масаж шкіри голови. Потім укутайте волосся поліетиленом, зверху - рушником, а ще краще - пуховою хусткою. Через годину змийте олію за допомогою шампуню.

Як ще можна використовувати гігієнічну помаду

Мезотерапія

Для нормалізації рівня випадіння волосся лікарі рекомендують вдатися до ін'єкційних методик: мезотерапії, ін'єкцій плазмою, збагаченою тромбоцитами, і фізіотерапевтичної медицини.

Вживайте вітаміни

Ви також можете зміцнити волосся, поліпшивши свій раціон. Їжте більше продуктів, які містять біотин: яблука, помідори, вівсяні пластівці, зародки пшениці, цільні зерна, горіхи, бобові, білі гриби, рис, шпинат, цвітну капусту і сир.

Також зростанню і зміцненню волосся сприяють кофеїн, мелатонін, цинк, вітамін А, селен і вітамін С. Тому, якщо ви купуєте вітамінні комплекси, дивіться, щоб там містилися ці нутрієнти.

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Имунитет, Краса, Поради, Волосся, Догляд за волоссям.
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