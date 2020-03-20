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Як зберегти міцні стосунки у шлюбі після появи дитини

Як зберегти міцні стосунки у шлюбі після появи дитини
21:54 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Народження дитини – це величезний перехід у сім’ї, і до цього важко підготуватися, скільки б ви не читали про це. І це неминуче змінить стосунки з коханим.

Проте психологи пропонують кілька способів, які допоможуть зберегти ваші стосунки міцними, навіть коли виховання стає стресовим для вас обох.

  • Визначте свої обов’язки

Якщо жінка годує грудьми дитину, то це певна робота на цілий день, а тому дружина часом потребує відпочинку та терпіння. А тому партнер повинен взяти на себе роль чоловіка, який підтримуватиме та заспокоюватиме кохану.

І не забувайте казати один одному "дякую". Пам’ятайте, що підтримка та любов є гарним прикладом для дитини.

  • Зрозумійте, що ви не чарівники

Не бійтеся просити допомоги свого партнера. Адже одній людині фізично тяжко весь день годувати, заколисувати, доглядати дитину годинами. Вам потрібен хтось, хто хоч на якийсь ча замінить вам і дозволить відпочити.

Тому не скидайте догляд за дитиною на одного партнера, робіть це разом і ви станете сильною командою.

  • Прийміть відмінності

Прийміть, що ви та ваш партнер по-різному виховуєте дитину. Адже ви, мабуть, завжди багато чого робили по-різному і відмінності один одного варто приймати.

Так, ви можете намагатися об'єднати зусилля і створити послідовність для виховання свого малюка, але ваші уявлення будуть різними.

  • Визнайте сильні та слабкі сторони

Виховання дітей – це баланс завдань і обов'язків, і один партнер може мати більше навичок або терпіння для деяких з них, а інший – менше.

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Замість того, щоб оцінювати чи порівнювати досвід, з’ясовуйте батьківські надбання вашого партнера. Наприклад, ваш партнер може бути чудовим у заколисуванні малюка, тоді як ви чудово заспокоюватимете дитину тощо. Поділіться своїми знаннями і ви станете сильнішою командою і матимете міцні стосунки.

  • Виділяйте час, щоб відчути себе парою

З народженням дитини не завжди вистачає часу один на одного. Навіть у шлюбі легко відчути себе сусідами по кімнаті чи колегами, замість романтичних партнерів.

Тому пари повинні обов'язково вжити заходів, щоб бути дійсно парою. Тож виділяйте собі час кожного тижня і просто будьте разом. Також обіймайте коханих при зустрічі чи на прощання.

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Родина, Дитина, Народження дитини, Поради, Стосунки, Жінка, Чоловік.
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