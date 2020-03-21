Скачать
Вівторок, 24.03.2020
Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня

Чому не варто жити з не коханою людиною

Чому не варто жити з не коханою людиною
17:16 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Є безліч причин, які змушують пари вступати у відносини. Страх самотності займає в цьому списку далеко не останнє місце.

Багато людей бояться залишитися в старості в порожньому помешканні і хочуть, щоб хтось згадав про них після смерті.

Сім'я дає страховку і впевненість. «Стерпиться - злюбиться», - так кажуть у народі.

Однак багато психологів вважають, що самотність - аж ніяк не найгірший варіант, якщо на протилежному боці терезів перебувають відносини, що грунтуються на звичці. Сьогодні ми поговоримо про те, чому не можна жити з нелюбом.

Неправильне уявлення про щастя

Суспільство і сучасна культура поселили у свідомості багатьох людей уявлення про те, що самотні чоловіки або жінки не можуть бути щасливими. У вас перед очима - приклад батьків, більш «щасливих» друзів. І всі вони навперебій цікавляться, коли чекати радикальних змін у вашому житті. Однак це уявлення в корені невірно.

Просто через те, що поруч з вами буде інша людина, ви не матимете щастя. Для ідеального союзу з кимось необхідно одна велика умова - любов. Уявіть, що буде, якщо шлюб не заснований на почуттях.

Безліч обмежень

Впускаючи до себе у будинок іншу людину, ви обмежуєте своє життя, свої права, але разом з тим купуєте додаткові обов'язки. Ви обидва будете намагатися жити за шаблоном, обмежуючи власні бажання та потреби, тільки тому що так прийнято, і «всі так роблять».

З іншого боку, ви обмежуєте бажання і потреби іншої людини. Тепер ви обоє змушені пристосовуватися один до одного. В таких умовах життя без почуттів схоже на пекло, де кожен із партнерів хоче залишитися наодинці з собою, щоб зітхнути, нарешті, вільно. Зрозумійте, що пошук партнера не є еквівалентом успіху або ознакою входження в доросле життя.

Відносини заради відносин зовсім скоро вичерпають себе

Самотня людина може чинити так, як хоче, і у є неї є головне: свобода вибору. Назавжди пов'язувати свою долю з іншою людиною варто лише тоді, коли ви розумієте, що робите життя один одного кращим. Якщо ж вашу пару переслідують конфлікти і незадоволеність, рано чи пізно такий союз вичерпає себе.

Нові соціальні зв'язки

Стосунки без кохання не усувають необхідності регулярних зустрічей з друзями або родичами партнера. Ви будете виконувати всі ці правила етикету, і вам буде складно перейнятися до абсолютно чужих людей щирою симпатією. Коли людина самотня, в будь-який момент вона може покинути вечірку, пославшись на невідкладні справи. Ніхто не стане тримати її.

Як зберегти міцні стосунки у шлюбі після появи дитини

Перед вами відкриті всі двері, і немає ніякої причини зв'язувати себе міцною мотузкою з людиною, яка, за великим рахунком вам байдужа.

Стосунки без кохання роблять людей більш самотніми

Коли ви хочете вибрати обновку, ви несете в примірювальну відразу кілька речей. Коли ви приміряєте на себе чужу модель ідеального життя, ніхто не дасть гарантій, що ця модель підійде.

Поступово ви почнете відчувати, що існуєте в модельованій реальності. Це відчуття призводить до почуття спустошення і незадоволеності.

Самі відносини не приносять щастя на блюдечку. Ймовірно, про це ніхто не попередив. Дві людини, які живуть один з одним, - це просто сума двох людей. Якщо ви зрозумієте, що зворотної дороги немає, а ваші відносини засновані на брехні і обмані, ви будете відчувати себе набагато більш самотнім.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Психология, Шлюб, Стосунки, Жінка, Чоловік.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чим відрізняються надзвичаний стан і надзвичайна ситуація?
02 Відомий футбольний тренер захворів на коронавірус
03 Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
04 Ракицький потрапив до расистського скандалу в Росії
05 Беленюк став Людиною року серед спортсменів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини
Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини
Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня
Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня
Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)
Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)
Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час
Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся