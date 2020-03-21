Чому не варто жити з не коханою людиною

Новини шоу бізнесу:Є безліч причин, які змушують пари вступати у відносини. Страх самотності займає в цьому списку далеко не останнє місце.

Багато людей бояться залишитися в старості в порожньому помешканні і хочуть, щоб хтось згадав про них після смерті.

Сім'я дає страховку і впевненість. «Стерпиться - злюбиться», - так кажуть у народі.

Однак багато психологів вважають, що самотність - аж ніяк не найгірший варіант, якщо на протилежному боці терезів перебувають відносини, що грунтуються на звичці. Сьогодні ми поговоримо про те, чому не можна жити з нелюбом.

Неправильне уявлення про щастя

Суспільство і сучасна культура поселили у свідомості багатьох людей уявлення про те, що самотні чоловіки або жінки не можуть бути щасливими. У вас перед очима - приклад батьків, більш «щасливих» друзів. І всі вони навперебій цікавляться, коли чекати радикальних змін у вашому житті. Однак це уявлення в корені невірно.

Просто через те, що поруч з вами буде інша людина, ви не матимете щастя. Для ідеального союзу з кимось необхідно одна велика умова - любов. Уявіть, що буде, якщо шлюб не заснований на почуттях.

Безліч обмежень

Впускаючи до себе у будинок іншу людину, ви обмежуєте своє життя, свої права, але разом з тим купуєте додаткові обов'язки. Ви обидва будете намагатися жити за шаблоном, обмежуючи власні бажання та потреби, тільки тому що так прийнято, і «всі так роблять».

З іншого боку, ви обмежуєте бажання і потреби іншої людини. Тепер ви обоє змушені пристосовуватися один до одного. В таких умовах життя без почуттів схоже на пекло, де кожен із партнерів хоче залишитися наодинці з собою, щоб зітхнути, нарешті, вільно. Зрозумійте, що пошук партнера не є еквівалентом успіху або ознакою входження в доросле життя.

Відносини заради відносин зовсім скоро вичерпають себе

Самотня людина може чинити так, як хоче, і у є неї є головне: свобода вибору. Назавжди пов'язувати свою долю з іншою людиною варто лише тоді, коли ви розумієте, що робите життя один одного кращим. Якщо ж вашу пару переслідують конфлікти і незадоволеність, рано чи пізно такий союз вичерпає себе.

Нові соціальні зв'язки

Стосунки без кохання не усувають необхідності регулярних зустрічей з друзями або родичами партнера. Ви будете виконувати всі ці правила етикету, і вам буде складно перейнятися до абсолютно чужих людей щирою симпатією. Коли людина самотня, в будь-який момент вона може покинути вечірку, пославшись на невідкладні справи. Ніхто не стане тримати її.

Перед вами відкриті всі двері, і немає ніякої причини зв'язувати себе міцною мотузкою з людиною, яка, за великим рахунком вам байдужа.

Стосунки без кохання роблять людей більш самотніми

Коли ви хочете вибрати обновку, ви несете в примірювальну відразу кілька речей. Коли ви приміряєте на себе чужу модель ідеального життя, ніхто не дасть гарантій, що ця модель підійде.

Поступово ви почнете відчувати, що існуєте в модельованій реальності. Це відчуття призводить до почуття спустошення і незадоволеності.

Самі відносини не приносять щастя на блюдечку. Ймовірно, про це ніхто не попередив. Дві людини, які живуть один з одним, - це просто сума двох людей. Якщо ви зрозумієте, що зворотної дороги немає, а ваші відносини засновані на брехні і обмані, ви будете відчувати себе набагато більш самотнім.