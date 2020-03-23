Пропонуємо поради по догляду за нігтями в домашніх умовах

Новини шоу бізнесу:Як зберегти красу нігтів без допомоги фахівців.

Через карантин всі салони краси в Україні тимчасово припинили свою роботу. Але як бути, якщо навіть сидячи вдома вам все одно хочеться зберегти красу ваших нігтиків? У цьому матеріалі ми розповімо, як зберегти і підкоригувати манікюр в домашніх умовах.

При прибиранні та іншій домашній роботі дуже важливо використовувати рукавички. Якщо ви миєте посуд, займаєтеся приготуванням їжі і так далі, ваші нігтики страждають. Може почати тріскатися лак, пересихати шкіра, з'являтися задирки і так далі. Щоб цього не відбувалося, привчіть себе робити домашні справи в рукавичках. Спочатку буде незвично, але зате ви зможете набагато менше травмувати свій манікюр.

Дуже важливо регулярно зволожувати руки після кожного другого-третього миття. Мило дуже сильно пересушує не тільки шкіру, але і нігтьові пластини. Тому не забувайте користуватися кремом для рук мінімум двічі в день.

Також для того, щоб зберегти манікюр якомога довше, слід самостійно робити невелику корекцію. Для цього вам знадобляться гострі манікюрні ножиці, дерев'яні палички для кутикули, масло для кутикули і м'яка пилка. Акуратно розм'якшіть кутикулу маслом, потім відсуньте її паличкою і зрізайте манікюрними ножицями.

Нігті варто трохи підпилювати час від часу, щоб на них не було гострих кутів, які можуть привести до тріщин. Так ви не лише збережете здоров'я нігтьових пластин, а й зможете довше проходити з уже нанесеним лаком.

І ще одна невелика хитрість - якщо ви хочете продовжити термін життя вашого покриття, наносьте шар прозорого лаку приблизно раз на тиждень. Це допоможе довше протриматися без корекції. Також пам'ятайте, що все манікюрні інструменти і прилади обов'язково повинні бути чистими і в хорошому стані. І перед використанням їх обов'язково потрібно протирати спиртом.