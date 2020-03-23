Джорджо Армані викупив шпальти італійських газет і звернувся до медиків

Новини шоу бізнесу:Раніше на боротьбу з Covid-19 однойменна компанія дизайнера пожертвувала більше 1 млн євро.

85-річний кутюр'є подякував лікарям за їхню важку працю в таких ризикованих умовах епідемії коронавируса.

У числі видань, які опублікували звернення Армані, виявилися великі щоденні La Repubblica, La Stampa, Corriere della Sera, а також спортивні та регіональні газети, пише WWD. Джерело також наводить текст відкритого листа.

"Так зворушливо бачити, як глибоко ви віддані своїй роботі, незважаючи на труднощі, і яких зусиль докладаєте - тепер про них знає весь світ. Думаю, мої почуття ще пов'язані з моїм власним бажанням стати лікарем, коли я був молодим і шукав свій шлях. Вся компанія Giorgio Armani підтримує вас, від носія до медсестри, від сімейного лікаря до всіх фахівців в цій сфері. Я особисто хочу висловити вам підтримку", - вказав у тексті листа Армані.

Як стало відомо раніше, на боротьбу з епідемією коронавіруса компанія Армані пожертвували понад 1 млн євро, які були перераховані італійським лікарням.

Станом на 23 березня епідеміологічна ситуація в Італії як і раніше залишається несприятливою - число жертв вірусу Covid-19 перевищила вже 5 тисяч осіб, хворих - близько 60 тисяч.