Співачка Пінк в стані алкогольного сп'яніння підстригла волосся (Відео)

Новини шоу бізнесу:Зірка сидить вдома з родиною і освоює нові навички.

У карантині кожен божеволіє по-своєму, і Пінк розповіла, як ізоляція змусила її освоїти навички перукаря. 40-річна співачка випила кілька келихів спиртного і вирішила, що її волосся терміново потребує ножиць. Результатом зірка поділилася в Instagram.

"Привіт усім, слухайте, це моя особиста порада. Я не знаю, скільки ви, друзі, випили під час карантину, але я вирішила розважитися і хочу поділитися тим, що зробила минулої ночі, - каже Пінк на відео. - Коли я п'ю алкоголь, у мене з'являються дійсно "блискучі" ідеї. Минулої ночі я подумала, що можу стригти волосся. Я ж можу сама підстригтися, чому я платила людям весь цей час?"

Потім співачка зняла яскраву шапочку і показала коротку стрижку. Вона нерівномірно поголила волосся над вухами, тому її ліва сторона була підстрижена нижче правої.

Переглянути цей допис в Instagram Quarantine diaries Допис, поширений P!NK (@pink) 24 Бер 2020 р. о 4:24 PDT

"Подивіться, що я зробила, - сказала вона. - Що думаєте? Добре виглядає? Я думаю, що виглядаю дуже добре. Нагадую вам Аліссу Мілано прямо зараз? А Шарліз Терон? Я не знаю. Я спробую виправити це сьогодні ввечері..."

В самому кінці відео Пінк запропонувала своїм шанувальникам пораду: "Залишайтеся в безпеці. Залишайтеся вдома. Стрижіть своє волосся. До біса все!"