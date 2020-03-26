Співачка Пінк в стані алкогольного сп'яніння підстригла волосся (Відео)

У карантині кожен божеволіє по-своєму, і Пінк розповіла, як ізоляція змусила її освоїти навички перукаря. 40-річна співачка випила кілька келихів спиртного і вирішила, що її волосся терміново потребує ножиць. Результатом зірка поділилася в Instagram.
"Привіт усім, слухайте, це моя особиста порада. Я не знаю, скільки ви, друзі, випили під час карантину, але я вирішила розважитися і хочу поділитися тим, що зробила минулої ночі, - каже Пінк на відео. - Коли я п'ю алкоголь, у мене з'являються дійсно "блискучі" ідеї. Минулої ночі я подумала, що можу стригти волосся. Я ж можу сама підстригтися, чому я платила людям весь цей час?"
Потім співачка зняла яскраву шапочку і показала коротку стрижку. Вона нерівномірно поголила волосся над вухами, тому її ліва сторона була підстрижена нижче правої.
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"Подивіться, що я зробила, - сказала вона. - Що думаєте? Добре виглядає? Я думаю, що виглядаю дуже добре. Нагадую вам Аліссу Мілано прямо зараз? А Шарліз Терон? Я не знаю. Я спробую виправити це сьогодні ввечері..."
В самому кінці відео Пінк запропонувала своїм шанувальникам пораду: "Залишайтеся в безпеці. Залишайтеся вдома. Стрижіть своє волосся. До біса все!"