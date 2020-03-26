У письменника Бориса Акуніна діагностували COVID-19

Борис Акунін наголосив, що симптоми недуги не призвели до ускладнень та пообіцяв розповісти про самопочуття.
Знаменитості одне за одним зізнаються про інфікування коронавіросом. Так, до числа тих, у кого діагностували смертельний вірус, доєднався сценарист Борис Акунін (Григорій Чхартишвілі – справжнє ім'я). Про недугу він сповістив на сторінках соціальних мереж сьогодні, 26 березня.
Письменник наголосив, що невдовзі розповість детальніше про стан свого здоров'я та симптоми Covid-19. Проте він поспішив заспокоїти прихильників, що його побоювання щодо смертельного вірусу були значно страшнішими, ніж виявилися в реальності. Тому автор закликав берегти себе та не піддаватися паніці.
"Я закинув фб, тому що валяюсь з модною хворобою. Трохи зміцнію – обов'язково поділюся враженнями.
Відомо, що 63-річний Борис Акунін відверто виступає проти режиму російської влади та не підтримує політику президента Володимира Путіна. Саме тому він переїхав жити до Франції. В інтерв'ю кілька років тому він заявив, що анексія Криму – порушення міжнародного права.
Проте його творчість з 2016 року заборонена в Україні, адже він є автором двох томів "Історії Російської держави", у якій активно використовував термін "Малоросія". Борис Акунін досить неоднозначно поставився до заборони на ввезення в Україну його книг: "Заборона книг, будь-яких книг – мракобісся, але Україна – не моя країна, і, коли тамтешні держоргани поводяться по-ідіотськи, це проблема українців".