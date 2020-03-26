У письменника Бориса Акуніна діагностували COVID-19

Новини шоу бізнесу:На особистій сторінці у фейсбуці російський письменник та літературний критик опублікував відвертий допис, яким оголосив про діагноз коронавірус.

Борис Акунін наголосив, що симптоми недуги не призвели до ускладнень та пообіцяв розповісти про самопочуття.

Знаменитості одне за одним зізнаються про інфікування коронавіросом. Так, до числа тих, у кого діагностували смертельний вірус, доєднався сценарист Борис Акунін (Григорій Чхартишвілі – справжнє ім'я). Про недугу він сповістив на сторінках соціальних мереж сьогодні, 26 березня.

Письменник наголосив, що невдовзі розповість детальніше про стан свого здоров'я та симптоми Covid-19. Проте він поспішив заспокоїти прихильників, що його побоювання щодо смертельного вірусу були значно страшнішими, ніж виявилися в реальності. Тому автор закликав берегти себе та не піддаватися паніці.

"Я закинув фб, тому що валяюсь з модною хворобою. Трохи зміцнію – обов'язково поділюся враженнями.

Відомо, що 63-річний Борис Акунін відверто виступає проти режиму російської влади та не підтримує політику президента Володимира Путіна. Саме тому він переїхав жити до Франції. В інтерв'ю кілька років тому він заявив, що анексія Криму – порушення міжнародного права.

Проте його творчість з 2016 року заборонена в Україні, адже він є автором двох томів "Історії Російської держави", у якій активно використовував термін "Малоросія". Борис Акунін досить неоднозначно поставився до заборони на ввезення в Україну його книг: "Заборона книг, будь-яких книг – мракобісся, але Україна – не моя країна, і, коли тамтешні держоргани поводяться по-ідіотськи, це проблема українців".