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Четвер, 26.03.2020
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Колишній "Холостяк" Френсіс Метью заразився коронавірусом

Колишній "Холостяк" Френсіс Метью заразився коронавірусом
19:01 Сьогодні Телеграф 24tv.ua detector.media

Новини шоу бізнесу:Нащадок царської династії Романових зізнався, що вже 8 днів бореться з недугою та описав симптоми, які викликають слабкість.

На особистій сторінці в інстаграмі ексучасник шоу "Холостяк" оприлюднив діагноз Covid-19. Перші ознаки коронавірусу він відчув ще 8 днів тому. 40-річний Френсіс Метью запевнив, що у всіх хвороба проявляється по-різному, проте публічно поділився симптомами. 

Нащадок царської династії Романових розповів, що перші прояви коронавірусу були ще минулого вівторка, 17 березня. Вранці він відчув важкість у грудях та сильну слабкість, а згодом почав задихатися уві сні. Далі слідували гострі головні болі, кашель та дискомфорт у легенях. 

Френсіс зауважив, що на другий день його смакові та слухові рецептори були ослаблені: "Я не міг зробити глибокий подих без болю. Я все ще не відчуваю ні запаху, ні смаку, але моя енергія повертається, а в грудях більше не тисне і не болить". 

 
 
 
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Day 8 of covid 19 for me and I finally have some energy. Still low, but had a strong desire to deep clean my flat and shave. Now drained, but feels good to have cleaned. Enjoying a tea on the roof trying to recharge in the sun. The one thing I know for sure out of the last few days is how the virus affects everyone differently. I would say I have been middle of the rd with it regarding the severity of my symptoms. It hit me last week on Tuesday morning with a tight chest and very low energy. I went home to bed and breathing hurt. Very restrictive chest. Pounding headaches and very low energy. By day 2 my smell and taste had gone with an unblocked nose. Then came the cough, which for me was a blessing as it helped relieve the tightness in my chest. The cough only lasted a day and a half. Then the tightness came back with a small burning inside my lungs . I couldn't take deep breaths without pain. I still have no taste or smell, but my energy is coming back and my chest is no longer tight or hurting. From doing a lot of exercise a week to none and getting wiped out by walking up the stairs, I am hoping to be able to start light exercises by Friday and am going to start posting more now that I have time and put my routines on here for anyone to follow and exercise while at home in isolation. I will explain correct techniques as I go for anyone interested in learning. #covid-19 #coronavirus #personaltraining #isolation #homeworkouts #gettingfitagain #strengthtraining #calisthenic #rebuilding #rebuildingmyself

Допис, поширений Francis Mathew (@francismathew)

Ексхолостяк, який багато часу приділяв спорту, вимушено відмовився від фізичних вправ, адже будь-які рухи нині даються йому складно. 

На восьмий день коронавірусу у мене нарешті з'явилося трохи енергії. Сил все ще мало... Що я знаю точно з досвіду останніх декількох днів, так це те, що вірус впливає на всіх по-різному. Я б сказав, що потрапив в категорію людей з симптомами середньої складності, – написав Френсіс Метью. 

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Що відомо про Френсіса Метью?

Він народився у Лондоні, а його родина володіє розкішним маєтком у графстві Кент. Його мати Ольга Романова – онука князя Російської імперії Олександра Михайловича. Френсіс хотів повернутися до своїх слов'янських коренів, тому прийняв пропозицію від продюсерів другого сезону романтичного шоу "Холостяк", зйомки якого стартували восени 2011 року. Він працює фотографом та знімав фешн-історії для всесвітньо відомих глянцевих видань – Vogue, GQ, Elle. 

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Все по темі:

Романов, Династия, Френсис Метью, Симптомі, Covid-19, Нащадок.
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