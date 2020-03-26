Колишній "Холостяк" Френсіс Метью заразився коронавірусом

Новини шоу бізнесу:Нащадок царської династії Романових зізнався, що вже 8 днів бореться з недугою та описав симптоми, які викликають слабкість.

На особистій сторінці в інстаграмі ексучасник шоу "Холостяк" оприлюднив діагноз Covid-19. Перші ознаки коронавірусу він відчув ще 8 днів тому. 40-річний Френсіс Метью запевнив, що у всіх хвороба проявляється по-різному, проте публічно поділився симптомами.

Нащадок царської династії Романових розповів, що перші прояви коронавірусу були ще минулого вівторка, 17 березня. Вранці він відчув важкість у грудях та сильну слабкість, а згодом почав задихатися уві сні. Далі слідували гострі головні болі, кашель та дискомфорт у легенях.

Френсіс зауважив, що на другий день його смакові та слухові рецептори були ослаблені: "Я не міг зробити глибокий подих без болю. Я все ще не відчуваю ні запаху, ні смаку, але моя енергія повертається, а в грудях більше не тисне і не болить".

Ексхолостяк, який багато часу приділяв спорту, вимушено відмовився від фізичних вправ, адже будь-які рухи нині даються йому складно.

На восьмий день коронавірусу у мене нарешті з'явилося трохи енергії. Сил все ще мало... Що я знаю точно з досвіду останніх декількох днів, так це те, що вірус впливає на всіх по-різному. Я б сказав, що потрапив в категорію людей з симптомами середньої складності, – написав Френсіс Метью.

Що відомо про Френсіса Метью?

Він народився у Лондоні, а його родина володіє розкішним маєтком у графстві Кент. Його мати Ольга Романова – онука князя Російської імперії Олександра Михайловича. Френсіс хотів повернутися до своїх слов'янських коренів, тому прийняв пропозицію від продюсерів другого сезону романтичного шоу "Холостяк", зйомки якого стартували восени 2011 року. Він працює фотографом та знімав фешн-історії для всесвітньо відомих глянцевих видань – Vogue, GQ, Elle.