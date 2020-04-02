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Перукар Меган Маркл дав інтерв'ю журналу Vogue де розкрив її бьюті-секрети

Перукар Меган Маркл дав інтерв'ю журналу Vogue де розкрив її бьюті-секрети
11:52 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Перукар Меган Маркл, британець Джордж Нортвуд дав інтерв'ю британському Vogue, в якому розкрив секрети hair-образів герцогині Сассекської.

Стиліст по волоссю розповів про "секретну посаду", яку він займав роками, а також зізнався, що за час роботи з Маркл дуже сильно зблизився з королівською парою.

"Я хотів би поділитися своїм позитивним досвідом і великим досягненням, якого ми досягли і яким я так пишаюся", - каже Нортвуд.

Він додав, що йому було заборонено говорити про секрети створення фірмових зачісок герцогині. Однак тепер Нортвуд може розповісти, як створювалися її hair-образи, включаючи низький пучок, який став візитною карткою Маркл:

 

"Створювати такі знакові образи, і не говорити про них... У цьому було щось по-справжньому інтригуюче. Недбалий низький пучок з'явився через те, що нам потрібно було відповідати королівському протоколу, але в той же час ми хотіли, щоб зачіска була сучасною. Ми хотіли, щоб образ був доречним, але при цьому не занадто формальним. Ми завжди хотіли домогтися витонченого недосконалості", - розповідає він.

Нортвуд зізнався, що їх познайомили спільні знайомі в період, коли Маркл шукала хорошого перукаря:

"Я прийшов до неї на зустріч, і ми одразу ж домовилися. Ми познайомилися в лютому, напередодні Дня святого Валентина в 2018 році. Я був трохи схвильований, а потім, як тільки познайомився з нею, відразу зрозумів, що вона схожа на всіх моїх клієнтів з Каліфорнії. Вона сказала: "Я дівчина з Калі", і я відповів: "Обожнюю дівчат з Каліфорнії". Ми знайшли спільну мову - ми відразу заговорили однією мовою", - згадує він.

 
 
 
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Перукар також розповів, що їх дуже зблизила поїздка в Австралію і Нову Зеландію, де вони багато часу проводили разом, працюючи над зачісками, які повинні були відповідати її модним образам, підготовленим за багато днів до початку поїздки.

"Ми вирушили в тур на три тижні в Австралію і Нову Зеландію. І більшу частину часу ми проводили разом - тільки вона і я. У нас було багато роботи. Таким чином, ми стали дуже близькі в цей період. У цій поїздці ми зробили волосся дівчини з Каліфорнії більш формальним і багато сміялися", - говорить він.

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Нортвуд прокоментував стиль Маркл, яку часто критикували за порушення королівського протоколу і зазначив, що вона прагнула створити образи, які будуть близькі кожній модниці, незалежно від статусу:

"Вона відноситься до речей так, як і будь-яка звичайна жінка. У неї відмінне почуття стилю, і вона хотіла виглядати сучасно, незважаючи на те, що була принцесою. Вона була дуже сучасною принцесою, тією принцесою, яку хочеться копіювати. І волосся відмінно доповнювало її образи", - додає стиліст.

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Vogue, Интервью, Меган Маркл, Волосся, Перукар, Бьюті секрети.
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