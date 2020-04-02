Українська співачка Аліна Гросу вагітна первістком

Новини шоу бізнесу:Аліна Гросу оголосила про свою вагітність в Instagram показавши на відео заповітні дві смужки.

Про це 24-річна артистка оголосила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши короткий ролик, в якому демонструє позитивний тест на вагітність з двома смужками.

"Ми самі в шоці! Ура!!!", - написала Гросу в підписі до відео.

В коментарях фани вітали майбутню маму, проте знайшлися й ті, хто припустив, що новина про вагітність - всього лише розіграш на 1 квітня.

Переглянути цей допис в Instagram Мы сами в шоке Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))) Допис, поширений GROSU (@alina_grosu) 1 Кві 2020 р. о 6:39 PDT

"Вітаю! Якщо це правда - це прекрасно!", "Це 1 квітня - брехня всесвітня??", "Вітаю! Чудова новина", "З 1 квітня, друзі", - пишуть в Мережі.

Нагадаємо, в червні Аліна Гросу зіграла зі своїм новоспеченим чоловіком Олександром розкішне весілля в Італії, в місті Абано-Терме.