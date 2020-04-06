Скачать
Понеділок, 06.04.2020
Інфекціоністи вважають, що повинно захворіти коронавірусом 80% українців
Інфекціоністи вважають, що повинно захворіти коронавірусом 80% українців
Хто винний у масштабних пожежах у Чорнобильській зоні
Хто винний у масштабних пожежах у Чорнобильській зоні
Мати тренера Хосепа Гвардіоли вмерла через коронавірус
Мати тренера Хосепа Гвардіоли вмерла через коронавірус
На туристичних островах Греції введено жорсткий карантин
На туристичних островах Греції введено жорсткий карантин

Як правильно обирати та купувати косметику в інтернеті

Як правильно обирати та купувати косметику в інтернеті
20:45 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Pinterest

Новини шоу бізнесу:Як не помилитися з вибором косметики через Всесвітню павутину.

Останнім часом все більшої популярності набувають покупки в інтернет-магазинах. У всесвітній мережі можна придбати абсолютно все, у тому числі і косметику. Однак багато хто сумнівається, якої якості товар вони купують. Щоб не зробити помилку, купуючи косметику через інтернет, треба дотримуватися деяких правил. Ось кілька з них.

Необхідно точно знати, для якої мети купується косметика

Перш ніж замовляти крем або інший косметичний засіб лише тому, що він вже є у подруги, треба подумати, для якої мети потрібен крем. І чи потрібен взагалі. Треба точно визначити, який засіб треба і для чого. Це вбереже від непотрібної покупки, яка просто займе місце в косметичці.

Відгуки

Звичайно, найбільш ідеальний варіант для придбання товару — це подивитися і оцінити товар на власні очі. Однак при покупці товару через інтернет зробити це неможливо. Тому слід ретельно вивчити відгуки покупців на товар, який хочеться купити. Зазвичай, жінки докладно розповідають про те, чи сподобалась їм покупка. Краще за все вибирати відгуки з фотографіями.

Крім того, треба почитати відгуки про інтернет-магазин, про його роботу. Часто з кількох відгуків стає зрозуміло, варто чи ні купувати товари у постачальника.

На жаль, сьогодні нерідкі випадки, коли відгуки просто замовні, а значить, тільки хороші. Тому досвідчені покупці радять спочатку купити дешевий засіб, а вже потім зробити дорогу покупку.

Способи доставки

Не варто забувати, що іноді доставка товару, придбаного через інтернет, коштує набагато дорожче, ніж сам товар. Тому цьому питанню треба приділити особливу увагу, і вибрати той спосіб, який буде найбільш надійним, зручним і недорогим.

Великі знижки

Треба насторожитися, якщо на сайті пропонуються великі знижки. Це може говорити про те, що продається неякісна підробка. Пред'явити претензії потім буде нікому. Тому треба все передбачити заздалегідь. Краще переплатити і придбати якісний товар, ніж низькопробну підробку.

Як доглядати за нігтями під час карантину

Офіційний магазин

Краще за все купувати косметику в офіційному інтернет-магазині. Тоді можна буде точно знати, що не буде розчарування в покупці.

Ці нехитрі поради допоможуть представницям прекрасної статі уникнути підробок та товарів низької якості.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Косметика, Краса, Интернет-покупки, Жінки, Поради, Обличчя.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Кабмін зробив роз'яснення щодо нових обмежувальних заходів на період карантину
02 Шукаєш, що почитати на карантині:для тебе добірка найцікавіших книг
03 Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків 6-го квітня 2020 року
04 Енріке Іглесіас вразив мережу чуттєвим відео з донечкою (Відео)
05 Роналду кинув виклик спортсменам у вправі на прес (Відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Запустили конкурс IT-проектів, які боряться з пандемією
Запустили конкурс IT-проектів, які боряться з пандемією
Більше ніж 20 тисяч заражених коронавірусом у Бельгії
Більше ніж 20 тисяч заражених коронавірусом у Бельгії
Як держава буде допомагати громадянам пережити карантин
Як держава буде допомагати громадянам пережити карантин
Уряд назначив нового керівника Чорнобильської зони
Уряд назначив нового керівника Чорнобильської зони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся