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Понеділок, 06.04.2020
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Що про жіночій характер може розповізти її знак Зодіаку

Що про жіночій характер може розповізти її знак Зодіаку
21:27 Сьогодні Телеграф

Новини шоу бізнесу:Характеристика за знаком Зодіаку допоможе будь-якій жінці краще зрозуміти свої сильні і слабкі сторони, а також знайти вірний шлях у житті.

Адже немає нікого прекрасніше дами, яка живе в гармонії зі своєю зіркою.

Психологи переконують нас, що всі люди унікальні, але експерти готові посперечатися, що хоч раз у житті зустрічалася людина зі схожим характером, світоглядом, переконаннями. Астрологи пояснюють подібну схожість впливом зодіакальних сузір'їв. Знак Зодіаку багато в чому визначає долю — це джерело сили, яке наділяє енергією, здібностями і характером. Сьогодні ми пропонуємо вам дізнатися, як знаки Зодіаку відбиваються на характері представниць прекрасної статі.

Жінка-Овен

Жінки-Овни поєднують в собі природну жіночність з непокірним чоловічим характером. Це дуже енергійні, цілеспрямовані і наполегливі дами, які звикли самі вирішувати свої проблеми. За життя максималістки, що часто змушує їх відчувати психологічний дискомфорт і розчаровуватися в людях.

Жінка-Овен допоможе чоловікові реалізуватися в житті. Вона дуже віддана і не прощає зрад. Про таких зазвичай кажуть: якщо любить, то всім серцем, якщо розлюбила, то назавжди.

Жінка-Телець

Тельці звикли ховати сильний характер за маскою ніжності. Воліють добиватися свого за рахунок м'якої наполегливості, але якщо буде потрібно, можуть увімкнути впертість і агресію. Ці дами не схильні ставити себе і свої цілі вище інших, але таємно мріють про це. Жінки цього Знака як ніхто інший цінують комфорт, сім'ю, смачну їжу, задоволення. Вони вміють насолоджуватися усіма принадами життя і вчать цьому оточуючих.

Жінка-Телець буде чудовою жінкою, прекрасною господинею, чудовою матір'ю. Але у випадку розлучення залишить чоловіка ні з чим.

Жінка-Близнюки

Жінки, народжені під цим знаком, відрізняються ерудицією, неабияким розумом і прекрасним гумором. Їм з легкістю дається творча та інтелектуальна діяльність, а винахідливість допомагає виходити із самих заплутаних ситуацій. Водночас їм дуже складно правильно вибрати мету в житті, а зовні вони справляють враження легковажних осіб. Але все це не заважає їм бути прекрасними і дуже мудрими жінками.

Жінка-Близнюки може підкорити не одне серце своєю красою і талантами. В сімейному житті буде обожнювати дітей і пишатися власним чоловіком.

Жінка-Рак

Ніжність і стриманість — головні риси характеру жінок-Раків, от тільки їх настрій повністю залежить від навколишнього оточення. Їм необхідна підтримка близьких, причому постійно, інакше ці чуттєві створення губляться в суворому світі. З них виходять вірні подруги і дружини, хороші матері.

Жінка-Рак уособлює собою ніжність, чуттєвість, романтичність. Це втілення жіночності та вірності. Вона — пристрасна коханка в ліжку і зразкова господиня в домі. Ніколи не зрадить, правда, дітей буде любити більше, ніж чоловіка.

Жінка-Лев

Жінки-Леви купаються у великій кількості уваги з боку протилежної статі. І це не дивно: це досить яскраві та ефектні представниці зодіакального кола. Енергійність дозволяє їм успішно виконувати побутові справи, встигати на роботі, стежити за собою, виховувати дітей, радувати чоловіка і організовувати світські раути. Зазвичай саме Левиці стають дружинами успішних і заможних чоловіків.

Шість речей, які роблять тільки впевнені жінки

Жінка-Лев вміє заробляти гроші і навчить цьому свого чоловіка. Вона дуже приваблива і жіночна, що робить її бажаною для багатьох чоловіків. Часто це стає причиною розриву, навіть попри те, що представниці цього Знака не схильні до зрад.

Жінка-Діва

Для представниць цього Знака характерна скромність, а їх вишукані манери створюють враження, що Діви ніколи не зможуть зробити щось непристойне, за що їх можна було б засудити. В додаток до цього жінки-Діви — дуже палкі і ерудовані дами. Але їх характер далеко не цукор, правда, навіть з великим набором недоліків вони залишаються такими ж чарівними і прекрасними.

У сімейному житті Діва — уїдлива чепуруха. Вона дуже практична в побуті. Боїться самотності, але при цьому ніколи не зізнається, що любить чоловіка всією душею.

Жінка-Терези

Жінки-Терези чарівні і витончені, проте в них дуже багато чоловічого: твердість, воля, наполегливість, суворість. Представниці цього сузір'я воліють ховати чоловічі якості жіночою легкістю, товариськістю, ніжністю, але в потрібний момент показують навколишнім свої здібності.

Жінка-Терези чарівна, примхлива, кмітлива, ревнива. Погодиться стати дружиною тільки того, хто зможе допомогти їй реалізуватися і стане для неї справжнім лицарем.

Жінка-Скорпіон

Жінки-Скорпіони ведуть подвійну гру, прикидаючись слабкими і вразливими, хоча насправді володіють твердим характером і величезною силою. Ці жінки можуть підкорити будь-кого, якщо, звичайно, захочуть. Володіють природною інтуїцією і вміють нею користуватися, що дозволяє їм змінювати навколишній світ на свій розсуд. У любові балансують між шаленою пристрастю і ненавистю.

Жінка-Скорпіон — пристрасна, палка і імпульсивна натура. Готова все життя присвятити самоосвіті, роботі або сім'ї.

Жінка-Стрілець

Представниці цього Знаку дуже уважні, дбайливі, готові пожертвувати собою заради щастя своїх близьких. Почуття любові, щастя і оптимізму розвинене у цих жінок на максимальному рівні. Ось тільки жага пригод і невтомна вдача роблять їх не дуже хорошими господинями. Однак Стрільці завжди знають, як впоратися з ситуацією.

Жінка-Стрілець — ідеальна дружина. Вона стане для чоловіка кращим другом. Дуже любить свободу і на дух не переносить ревнощі й власництво.

Жінка-Козеріг

Представниці цього сузір'я націлені на сім'ю. Навіть дуже успішна кар'єра, загальне визнання і величезна зарплата не замінять їм люблячого чоловіка і затишний будинок. Жінки-Козероги не знають нічого про самокритику, віддаючи перевагу у всьому звинувачувати зовнішні обставини. Живуть під девізом «я вирішила», і цієї фрази достатньо для виправдання будь-якого вчинку. Болісно сприймають критику, особливо з боку близької людини.

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Жінка-Козеріг вибере собі в чоловіки заможного чоловіка, з яким буде щаслива. Буде тримати будинок в ідеальній чистоті і відточувати любов до чоловіка.

Жінка-Водолій

Жінки-Водолії привабливі, але намагаються не загострювати на цьому особливої уваги. Їх більше цікавить власний розум і реалізація в житті. Уважні, спритні, вміють швидко приймати свідомо правильні рішення. Випереджають майбутнє, тому багатьом здаються дивними, що, втім, не заважає їм насолоджуватися життям. Люблять свободу і робити все по-своєму, а от відповідальність за вчинене вважають за краще ділити навпіл.

Жінка-Водолій — незвичайна, талановита, приваблива. Від чоловіка чекає надійності та підтримки.

Жінка-Риби

Болюча емоційність, вразливість, мрійливість, потреба в надійному супутнику переслідують жінок-Риб протягом усього життя. Це дуже добрі, талановиті, романтичні, жіночні, ніжні, чутливі натури, які переповнені любов'ю до світу, чоловіка та дітей. Однак за надмірної м'якості характеру часто страждають і розчаровуються в любові.

Жінка-Риби зажадає від свого супутника надійного захисту, вірності, любові і розуміння. Вона обов'язково відповість взаємністю і покаже світ своїх мрій.

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Характер, Знаки Зодіаку, Жінка, Жінка-Лев, Жінка-Риби, Жінка-Водолій.
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