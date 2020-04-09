Скачать
Четвер, 09.04.2020
На Київщині зафіксували 121 випадок коронавірусу
На Київщині зафіксували 121 випадок коронавірусу
Шмигаль: Карантин у квітні не послаблюватимуть
Шмигаль: Карантин у квітні не послаблюватимуть
ФК "Ювентусі" не лишиться гравця Кріштіану Роналду
ФК "Ювентусі" не лишиться гравця Кріштіану Роналду
Збитки театрів на Нью-Йоркському Бродвеї будуть колосальні
Збитки театрів на Нью-Йоркському Бродвеї будуть колосальні

Як за допомогою лимона можна покращити свій зовнішіній вигляд

Як за допомогою лимона можна покращити свій зовнішіній вигляд
06:20 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Лимон допоможе підтримати зовнішність у гарному стані.

Ми знаємо як мінімум 7 способів застосування лимона для краси і здоров'я. Спробуйте їх і ви!

Очистити обличчя

Лимони не лише багаті на вітамін С і мікроелементи, вони також відомі своїми очисними властивостями. Це відмінний засіб для очищення і відлущування. Лимонний сік може багато чого: від очищення й зволоження до виведення вугрів і освітлення плям на шкірі. Для швидкого освіження і пілінгу не потрібно вичавлювати сік, просто розріжте лимон навпіл і легкими рухами помасажуйте обличчя половинками лимона протягом п'яти хвилин. Потім змийте холодною водою.

Поліпшити стан шкіри

Темні плями або шрами від вугрів створюють нездоровий вигляд обличчя. На щастя, дослідження показали, що кислоти цитрусових добре впливають на поліпшення стану шкіри. Не лише лимонний сік, але й олія лимона здатна підлікувати шкіру. Наявні у ній вітаміни легко потрапляють у шари епідермісу і сприяють швидкому загоєнню шрамів та рубців від вугрів. Вичавіть лимонний сік на ватяний диск і протріть проблемні місця на обличчі, а потім змийте холодною водою. Є багато косметичних продуктів з натуральним лимонним соком, наприклад, скраби, які ви теж можете використовувати.

Зміцнити нігті

3 ст. л. оливкової олії, 1 ст. л. лимонного соку — вийде відмінний засіб для зміцнення нігтів. Регулярно протирайте ним нігті, щоб надати їм сяючий і здоровий вигляд. Лимонна кислота прибере сліди від нарощених нігтів, зробить нігтьові пластини білішими, а оливкова олія зволожить їх.

Освітлити волосся

Зізнайтеся, чи не пробували ви у підлітковому віці вичавлювати на волосся сік лимона, щоб освітлити його і зробити блискучим? Виявляється, це насправді працює, якщо у вас русяве або світле волосся. Вчені з'ясували, що якщо нанести на волосся лимонний сік і піддати впливу сонячних променів, то воно стане світлішим. Хочете спробувати? Змішайте лимонний сік з теплою водою у пляшці з розпилювачем і рясно побризкайте на волосся від коренів до кінчиків. Посидьте на сонці протягом години, щоб отримати гарний результат.

Пом'якшити суху шкіру на ліктях

Так само, як лимони можна використовувати у якості ніжного скрабу для шкіри обличчя, їх можна застосовувати для зволоження сухої і грубої шкіри ліктів. Для цього змішайте лимонний сік з харчовою содою до утворення пасти. Після нанесення помасажуйте лікті, а потім змийте водою з лимонним соком і змастіть кремом або оливковою олією.

Яким повинен бути манікюр на карантині

Тримати лупу під контролем

Суміш води, тертого коріння імбиру, лимонного соку і оливкової олії допомагає зменшити кількість лупи на голові. Вотріть суміш у шкіру, дайте висохнути і потім змийте теплою водою з шампунем.

Поліпшити засмагу

Автозасмагою ми користуємося у холодні місяці року і часто, неправильно нанісши засіб, стаємо схожими на апельсин. Крім того, іноді автозасмага лягає нерівними смужками. Щоб зробити тон шкіри світлішим або вирівняти колір смуг, потріть шкіру половинкою лимона доти, доки вона не посвітлішає.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Лимон, Краса, Жінки, Поради, Зовнішній вигляд.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Через пандемію в Україні впали ціни на нерухомість
02 Через пандемію Італійський Vogue вийде з чисто білою обкладинкою
03 Чому в Україні на коронавірус хворіє більше молодь
04 ЄС надає фінансову допомогу Україні для боротьби з коронавірусом
05 Збитки театрів на Нью-Йоркському Бродвеї будуть колосальні
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Кабмін утворив Раду з питань економічного розвитку
Кабмін утворив Раду з питань економічного розвитку
Для міністра охорони здоров'я назначили трьох заступників
Для міністра охорони здоров'я назначили трьох заступників
Як пандемія вплинула на фінансове становище Меган Маркл та принца Гаррі
Як пандемія вплинула на фінансове становище Меган Маркл та принца Гаррі
Кайлі Дженнер вдруге стала наймолодшою мільярдеркою у світі
Кайлі Дженнер вдруге стала наймолодшою мільярдеркою у світі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся