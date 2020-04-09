Як за допомогою лимона можна покращити свій зовнішіній вигляд

Новини шоу бізнесу:Лимон допоможе підтримати зовнішність у гарному стані.

Ми знаємо як мінімум 7 способів застосування лимона для краси і здоров'я. Спробуйте їх і ви!

Очистити обличчя

Лимони не лише багаті на вітамін С і мікроелементи, вони також відомі своїми очисними властивостями. Це відмінний засіб для очищення і відлущування. Лимонний сік може багато чого: від очищення й зволоження до виведення вугрів і освітлення плям на шкірі. Для швидкого освіження і пілінгу не потрібно вичавлювати сік, просто розріжте лимон навпіл і легкими рухами помасажуйте обличчя половинками лимона протягом п'яти хвилин. Потім змийте холодною водою.

Поліпшити стан шкіри

Темні плями або шрами від вугрів створюють нездоровий вигляд обличчя. На щастя, дослідження показали, що кислоти цитрусових добре впливають на поліпшення стану шкіри. Не лише лимонний сік, але й олія лимона здатна підлікувати шкіру. Наявні у ній вітаміни легко потрапляють у шари епідермісу і сприяють швидкому загоєнню шрамів та рубців від вугрів. Вичавіть лимонний сік на ватяний диск і протріть проблемні місця на обличчі, а потім змийте холодною водою. Є багато косметичних продуктів з натуральним лимонним соком, наприклад, скраби, які ви теж можете використовувати.

Зміцнити нігті

3 ст. л. оливкової олії, 1 ст. л. лимонного соку — вийде відмінний засіб для зміцнення нігтів. Регулярно протирайте ним нігті, щоб надати їм сяючий і здоровий вигляд. Лимонна кислота прибере сліди від нарощених нігтів, зробить нігтьові пластини білішими, а оливкова олія зволожить їх.

Освітлити волосся

Зізнайтеся, чи не пробували ви у підлітковому віці вичавлювати на волосся сік лимона, щоб освітлити його і зробити блискучим? Виявляється, це насправді працює, якщо у вас русяве або світле волосся. Вчені з'ясували, що якщо нанести на волосся лимонний сік і піддати впливу сонячних променів, то воно стане світлішим. Хочете спробувати? Змішайте лимонний сік з теплою водою у пляшці з розпилювачем і рясно побризкайте на волосся від коренів до кінчиків. Посидьте на сонці протягом години, щоб отримати гарний результат.

Пом'якшити суху шкіру на ліктях

Так само, як лимони можна використовувати у якості ніжного скрабу для шкіри обличчя, їх можна застосовувати для зволоження сухої і грубої шкіри ліктів. Для цього змішайте лимонний сік з харчовою содою до утворення пасти. Після нанесення помасажуйте лікті, а потім змийте водою з лимонним соком і змастіть кремом або оливковою олією.

Тримати лупу під контролем

Суміш води, тертого коріння імбиру, лимонного соку і оливкової олії допомагає зменшити кількість лупи на голові. Вотріть суміш у шкіру, дайте висохнути і потім змийте теплою водою з шампунем.

Поліпшити засмагу

Автозасмагою ми користуємося у холодні місяці року і часто, неправильно нанісши засіб, стаємо схожими на апельсин. Крім того, іноді автозасмага лягає нерівними смужками. Щоб зробити тон шкіри світлішим або вирівняти колір смуг, потріть шкіру половинкою лимона доти, доки вона не посвітлішає.