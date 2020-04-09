Які фізичні риси у жінок не дають спокою чоловікам

Новини шоу бізнесу:Справа тут зовсім не в пишному бюсті і пухких губах.

Просто деякі жінки володіють певними фізичними особливостями, які притягують чоловіків, як магніт.

Безумовно, в людині головне — це її душевні якості, але ж спочатку оцінюється саме зовнішність. Отже, представляємо вам 8 фізичних рис жінок, які приваблюють чоловіків.

Широкі стегна

Жінка з широкими стегнами і тонкою талією моментально привертає погляд чоловіка. Сильній статі дуже подобається, коли у жінки красива і жіночна фігура. Ідеальне співвідношення 7:10. А ще широкі стегна — це показник здатності жінки виносити й народити дитину.

Тонкий голос

Тонкий голос — показник сексуальності жінки. Його ще можна назвати високим голосом. Він сприймається чоловіками як більш привабливий, оскільки означає молодість, крихкість і ніжність.

Довге волосся

Довге й блискуче волосся здатне прикрасити будь-яку жінку. Саме гарне волосся складає левову частку жіночої привабливості. Чоловік на підсвідомому рівні шукає продовжувачку роду, а волосся жінки — це прямий показник її здоров'я.

Посмішка

Посмішка не лише прикрашає людину, але і розташовує до себе оточуючих. Чоловікам дуже подобається, коли жінка посміхається. Це говорить про її доброзичливість.

Мінімум косметики

Чоловіки надають перевагу природній красі. Чим менше косметики, тим краще.

Червоний колір в одязі

Можливо, ви здивуєтеся, але червоний колір дійсно підсилює жіночу привабливість. До речі, у деяких приматів привабливість заснована на цьому факторі.

Приємний запах

Аромат тіла — одна з найважливіших складових привабливості. Згідно з дослідженнями, запах, який ви випромінюєте, може привернути, або відштовхнути представника протилежної статі. Тому варто задуматися про правильне харчування і заняття спортом, щоб тіло пахло здоров'ям.

Правильна постава

Те, наскільки жінка відчуває себе привабливою, впливає на сприйняття її оточуючими. Постава і хода найкраще говорять про те, чи знає жінка собі ціну. Це зчитується моментально, і дама, яка вміє себе нести, в будь-якому випадку викличе цікавість оточуючих чоловіків.

Як ми бачимо, чоловікам подобаються жіночні і здорові представниці протилежної статі, про що і свідчать вісім перерахованих вище ознак.

Тож якщо ви володарка широких стегон, правильної постави, тонкого голосу, довгого волосся і натурального рум'янцю на щоках, то жоден чоловік перед вами не встоїть!